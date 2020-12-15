Covid-19 Україна

оновлено 15.12.2020 о 16:02

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Центральні станції столичної підземки закрили на вхід та вихід: що відбувається

У Києві оперативно закрили на вхід та вихід станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик". До таких дій вдалися через анонімне повідомлення про мінування.

Вівторок, 15 грудня 2020, 16:01

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

“Станції метро “Хрещатик” та “Майдан Незалежності” закрито на вхід та вихід”, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що інформацію про замінування перевіряють вибухотехніки. Наразі перевірка триває.

Як повідомляє кореспондент #Букв, на станції “Майдан Незалежності” не працюють всі виходи. На станції “Хрещатик” не працює основний вихід, але дозволено скористатися виходом на вулиці Архітектора Городецького.

Поліція дозволила прохід між Майданом Незалежності та Хрещатиком.

  • Напередодні у Києві правоохоронцям надійшов дзвінок про мінування станції метро “Хрещатик”, але незабаром з’ясувалося, що вибухонебезпечних предметів не виявлено. Через це у будівлі метро утворилося велике скупчення людей.
Теги: відео, метрополітен, мінування, станции метро

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