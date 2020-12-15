Центральні станції столичної підземки закрили на вхід та вихід: що відбувається

У Києві оперативно закрили на вхід та вихід станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик". До таких дій вдалися через анонімне повідомлення про мінування.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

“Станції метро “Хрещатик” та “Майдан Незалежності” закрито на вхід та вихід”, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що інформацію про замінування перевіряють вибухотехніки. Наразі перевірка триває.

Як повідомляє кореспондент #Букв, на станції “Майдан Незалежності” не працюють всі виходи. На станції “Хрещатик” не працює основний вихід, але дозволено скористатися виходом на вулиці Архітектора Городецького.

Поліція дозволила прохід між Майданом Незалежності та Хрещатиком.

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про посилення відповідальності за фейкові мінування об’єктів інфраструктури. За документ № 3911 проголосували 235 нардепів.