Центральні станції столичної підземки закрили на вхід та вихід: що відбувається

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.
“Станції метро “Хрещатик” та “Майдан Незалежності” закрито на вхід та вихід”, – йдеться у повідомленні.
Відомо, що інформацію про замінування перевіряють вибухотехніки. Наразі перевірка триває.
Як повідомляє кореспондент #Букв, на станції “Майдан Незалежності” не працюють всі виходи. На станції “Хрещатик” не працює основний вихід, але дозволено скористатися виходом на вулиці Архітектора Городецького.
Поліція дозволила прохід між Майданом Незалежності та Хрещатиком.
- Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про посилення відповідальності за фейкові мінування об’єктів інфраструктури. За документ № 3911 проголосували 235 нардепів.
- Напередодні у Києві правоохоронцям надійшов дзвінок про мінування станції метро “Хрещатик”, але незабаром з’ясувалося, що вибухонебезпечних предметів не виявлено. Через це у будівлі метро утворилося велике скупчення людей.