Багами долучилися до санкції проти росіян та білорусів через напад на Україну. Центробанк заборонив підзвітним фінансовим установам проводити транзакції особам, яких торкнулися обмеження Заходу.

Про це йдеться у заяві Центробанку Багамських островів.

Рішення ухвалили після обговорення з урядом Багам та належного урахування інтересів юрисдикцій й фінансового сектору.

“Агентства, що входять до структури Групи регулювання фінансових послуг, забороняють усім, хто має право на роботу з або за посередництва Багам, брати участь у транзакціях підсанкційних фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із Росією та Білоруссю”, – йдеться у повідомленні.

Ця постанова стосується осіб на яких наклали санкції США, Канада, Велика Британія та ЄС. Зазначимо, що Багамські острови є однією з найбільших світових офшорних центрів. Тому на Багамах проводять фінансові операції багато компаній.