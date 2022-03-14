Про це йдеться у заяві Центробанку Багамських островів.
Рішення ухвалили після обговорення з урядом Багам та належного урахування інтересів юрисдикцій й фінансового сектору.
“Агентства, що входять до структури Групи регулювання фінансових послуг, забороняють усім, хто має право на роботу з або за посередництва Багам, брати участь у транзакціях підсанкційних фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із Росією та Білоруссю”, – йдеться у повідомленні.
Ця постанова стосується осіб на яких наклали санкції США, Канада, Велика Британія та ЄС. Зазначимо, що Багамські острови є однією з найбільших світових офшорних центрів. Тому на Багамах проводять фінансові операції багато компаній.
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