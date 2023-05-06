Про це повідомили #Букви.

Церемонія буде менш пишною, ніж коронація монарха Єлизавети ІІ 70 років тому.

Коли пройде церемонія

У Лондоні урочистості розпочнуться з самого ранку. Маршрут проходитиме від Букінгемського палацу до Вестмінстерського абатства.

О 08:00 (за київським часом) відкриють оглядові майданчики для глядачів за маршрутом церемонії в Гайд-парку, Грін-парку та Сент-Джеймс-парку, вздовж торгового центру та Уайтхолла.

Процесія з королівською каретою у супроводі сотень військових вирушить до Вестмінстерського абатства о 12:20. В абатстві церемонії проводяться з 1066 року.

В абатстві служба розпочнеться 13:00. Під час неї монарх буде представлений народу, дасть клятву, пройде етапи помазання, інвеститури та зійде на престол.

Близько 16:30 церемонія завершиться привітанням монарха з балкона Букінгемського палацу та прольотом авіації військово-повітряних сил.

Де можна дивитись коронацію

Трансляцію будуть вести британські канали ВВС, ITV 1, Sky News у телеефірі. В онлайні церемонія коронації Чарльза III буде на BBC iPlayer, ITVX, на сторінці Sky News у Youtube.

Онлайн-трансляція буде доступна на каналі The Royal Family в Youtube 6 травня з 12:25.

Деталі коронації

Церемонію проведуть коротшу і з меншою кількістю гостей, ніж раніше. Водночас її вартість виявилася набагато дорожчою — 250 млн фунтів стерлінгів. У перерахунку у 1953 році церемонія коштувала у 47 млн фунтів. Нині більшість коштів скерували на витрати з безпеки. Ще 100 млн планують витратити на 3-денне святкування.

У Великій Британії бари та паби продовжать години роботи. У понеділок, 8 травня, британці отримають додатковий вихідний.

Чарльз III стане 40 монархом, який зійде на престол у стінах абатства.

Як Чарльз III став королем

Принц Чарльз успадкував титул своєї матері королеви Єлизавети II після того, як 8 вересня 2022 року вона померла в замку Балморал у віці 96 років. За два дні новим монархом було проголошено її старшого сина.

Новий 73-річнйи король отримав ім’я Чарльз III (Сharles III – англ.) і офіційно розпочинав виконання своїх обов’язків. Церемонію коронації вирішили провести пізніше, оскільки вона є символічною.

Чарльз III став найстарішим монархом на момент початку правління за всю історію Великої Британії. Його дружина Камілла здобула титул королеви-консорту і буде коронована під час церемонії 6 травня у Вестмінстерському абатстві.