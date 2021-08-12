73-тя церемонія вручення американської телевізійної премії "Еммі" цього року пройде просто неба, а не в Microsoft Theatre через ситуацію з коронавірусом COVID-19.

Про це інформує видання The Hollywood Reporter із посиланням на інформацію від Американської телевізійної академії (TV Academy).

Так, церемонію нагородження перенесуть на відкритий майданчик у Лос-Анджелесі, що знаходиться безпосередньо за Microsoft Theater.

В TV Academy вважають, що новий формат дозволить “використовувати декорації всередині і зовні будівлі, а також забезпечити розсадження з найкращим дотриманням соціальної дистанції”.

Крім того, в телевізійній академії поінформували, що “після обговорень з експертами” Лос-Анджелеса вирішено обмежити кількість номінантів, які зможуть особисто бути присутніми на церемоніях Emmy Creative Arts 11 і 12 вересня, а також на 73-й церемонії вручення головної премії 19 вересня.

Від кожного проєкту, номінованого на премію, зможуть бути присутніми лише чотири людини.

“На жаль, це означає, що не всі номінанти зможуть бути присутніми на церемонії нагородження цього року”, – зазначили в академії.

Вказане рішення торкнеться у першу чергу проєктів з найбільшою кількістю номінацій (таких як телесеріали “Корона”, “Мандалорець”, “ВандаВіжен” тощо).

Раніше було прийнято рішення обмежити кількість людей на червоній килимовій доріжці премії “Еммі”.

Такі кроки здійснюються на фоні на тлі зростаючих побоювань з приводу COVID-19 і збільшення кількості випадків зараження коронавірусом (через штам “Дельта).

“Здоров’я та безпека наших номінантів мають першочергове значення”, – наголосили в телеакадемії.

ДОВІДКА. “Еммі” (Emmy Award) – американська телевізійна нагорода. Телевізійний аналог премії “Оскар”. Перша статуетка була вручена 25 січня 1949 року в Голлівудському спортивному клубі. Назва “Еммі” походить від слова “immy” (так називалася катодна трубка в перших телевізійних камерах). Атом, який тримає в руках жінка, символізує телебачення як науку, а крила за її спиною – телебачення як мистецтво.