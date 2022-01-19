Про це повідомили в Академії звукозапису.
“Ми раді вперше привезти Grammy в Лас-Вегас і влаштувати шоу світового рівня. Відтоді, як ми оголосили про перенесення початкової дати шоу, ми отримали багато щирих повідомлень про підтримку і солідарність з боку спільноти артистів”, – йдеться в заяві генерального директора Академії звукозапису Гарві Мейсона.
Раніше про перенесення дати вручення премії уже говорили, але тоді термін був невизначеним.
64-та церемонія транслюватиметься у прямому ефірі з MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі. Вестиме її комік, актор і телеведучий Тревор Ноа.
Інші деталі будуть відомі згодом.
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- Академія звукозапису змінила правила для отримання нагороди Grammy в номінації “Альбом року”.
- Раніше #Букви розповідали про переможців музичної премії “Grammy-2021”.
- Діджей з Казахстану Іманбек Зейкенов, також відомий як Imanbek, отримав премію “Grammy” в номінації “Кращий некласичний ремікс”.
- Співачка Бейонсе 14 березня на церемонії вручення нагород “Grammy” отримала чотири статуетки. Всього у співачки 28 таких нагород – що робить її рекордсменкою “Grammy”.