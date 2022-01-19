Церемонію вручення музичної премії “Grammy”, яка мала відбутись в Лос-Анджелесі 31 січня, перенесли на 3 квітня в Лас-Вегас.

Про це повідомили в Академії звукозапису.

“Ми раді вперше привезти Grammy в Лас-Вегас і влаштувати шоу світового рівня. Відтоді, як ми оголосили про перенесення початкової дати шоу, ми отримали багато щирих повідомлень про підтримку і солідарність з боку спільноти артистів”, – йдеться в заяві генерального директора Академії звукозапису Гарві Мейсона.

Раніше про перенесення дати вручення премії уже говорили, але тоді термін був невизначеним.

Організатори премії у своїй заяві наголосили, що здоров’я та безпека представників музичної спільноти та сотень глядачів для них у пріоритеті.

Проведення щорічної церемонії було заплановано з повним залом, без обмежень.

64-та церемонія транслюватиметься у прямому ефірі з MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі. Вестиме її комік, актор і телеведучий Тревор Ноа.

Інші деталі будуть відомі згодом.