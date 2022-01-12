Про це повідомляє американський культурний тижневик Variety з посиланням на президента Hulu Originals та ABC Entertainment Крейга Ервіча.
94-а церемонія вручення премії “Оскар” відбудеться 27 березня.
“Цього року на церемонії буде ведучий”, – заявив президент ABC Entertainment Крейг Ервіч на заході Асоціації телевізійних критиків.
Водночас, він не повідомив жодних кандидатур та подробиць.
Востаннє премію Оскар із ведучим вручали у 2018 році: тоді, як і роком раніше, церемонію провів комік, актор та сценарист Джиммі Кіммел.
У 2019 році ведучим мав стати актор Кевін Харт, але він відмовився від участі через скандал навколо його різких висловлювань проти ЛГБТ-спільноти.
2020 року організатори знову обійшлися без ведучого. 2021-го через коронавірус церемонія пройшла у змішаному форматі з обмеженою кількістю гостей і одночасно в кількох місцях.
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