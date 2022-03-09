Виконавчий директор Bellingcat Христо Грозєв називає логістику основною проблемою російських загарбників в Україні. На його думку, проблеми з забезпеченням військ РФ будуть тільки збільшуватись.

Про це Христо Грозєв повідомив у прямому етері телемарафону UAРазом.

За словами журналіста-розслідувача, ресурси, які Росія перенесла на територію України (йдеться про бензин, ракети, амуніцію тощо) були розраховані на 7-8 днів військових дій. Проте війна триває вже два тижні і наразі утворилась “реальна дірка” у забезпеченні російських загарбників необхідними ресурсами.

Як зазначив Грозєв, з кожним днем ці “дірки” будуть ставати ще більшими, оскільки довезти ресурси у ті міста, де розташувалась армія окупантів, практично неможливо.

“Найслабша сторона армії Росії – це логістика. Всі знали про це і наразі ми бачимо це наочно”, – наголосив Грозєв.

Водночас журналіст не відкидає можливості нових атак російської армії на міста України найближчими днями. Грозєв уточнив, що говорить про нові ракетні обстріли та додав, що ці атаки росіян можуть отримати “несподівану відповідь”.

“Можу припустити, що завтра-післязавтра будуть обстріли наявними ракетами, менш далекобійними, які можуть стріляти на 120-130 км. Буде спроба знову обстріляти Харків та Суми. Це очевидно з даних пересування військових частин. Проте я очікую, що росіян чекатиме несподіванка у цьому”, – додав Грозєв.