«Ця тема боляча і гостра» – Юлія Паєвська про умови перебування у російському полоні

Нещодавно звільнена з російського полону українська волонтерка та парамедикиня Юлія Паєвська з позивним "Тайра" закликала зробити усе можливе задля порятунку полонених, котрі перебувають у російських застінках "безправні, як раби".

Відповідний допис Паєвська розмістила у Facebook.

Тайра знову подякувала усім за визволення, котре, за її словами, стало справжнім чудом, переконує, що вірила у своє звільнення.

“Поки що я не буду постити селфі. Вибачте. Моя вага на тепер близько 50 кг. Я занадто виснажена і виглядаю жахливо”, – пояснила парамедик.

Вона запевнила, що перебуває у безпеці та нею опікуються найкращі лікарі. Також волонтерка пообіцяла зовсім скоро повернутись у стрій.

Проте Паєвська наголосила, що понад усе їй боляче за долю хлопців і дівчат, що сидять в застінках ворога – “коли ти там здається що надії немає, і Україна уже не існує як держава”, зазначила вона.

Тайра зауважила, що необхідно добитись аби всі полонені були захищені міжнародною конвенцією з прав людини, оскільки усі, хто там — абсолютно безправні як раби.

Паєвська повідомила, що жодних передач полонені не отримують, як й інформації про сім’ю та лікарської допомоги.

“Умови утримання нагадують концтабір, і я би не дуже здивувалась опинившись одного разу в газенвагені. І я не жартую, на жаль. І це тільки малий відсоток того що відбувається в кам’яних мішках за лінією зіткнення”, – згадує волонтерка.

Для неї ця тема болюча і гостра, тому усі полонені мусять бути звільнені. Для цього, звільнена з російського полону Паєвська, закликала розробити чітку систему контролю і алгоритм обміну.

Юлія Паєвська потрапила у полон до росіян ще 16 березня у Маріуполі. Через 3 місяці, 17 червня, Зеленський повідомив, що “Тайру” звільнили з російського полону.

Довідка. Юлія Паєвська (позивний “Тайра”) за освітою — тренерка з айкідо. Ще з початку війни на сході України вона допомагала пораненим як парамедикиня. Тайра сформувала власну команду для евакуації під назвою “Ангели Тайри”.

З 2020 року Паєвська є членом української збірної “Ігор нескорених”. Також має низку державних нагород (Народний Герой України, відзнака Президента України “За гуманітарну участь в антитерористичній операції”).