російсько-українська війна
23:04 Путін боїться «іскри демократії» – Олаф Шольц
22:33 «Ця тема боляча і гостра» – Юлія Паєвська про умови перебування у російському полоні
21:57 Росіяни зазнають величезних втрат у боях на сході України — СБУ
21:03 «Візит Бена Стіллера укотре підтвердив підтримку усього світу» – Зеленський подякував актору за приїзд в Україну
20:32 Наплив тимчасово переміщених осіб з України може зменшити дефіцит робочої сили в єврозоні – ЄЦБ
19:27 Володимир Зеленський таємно відвідав Лисичанськ – Безугла
18:59 Боррель: «Блокування портів України Росією – воєнний злочин»
18:23 У Німеччині вперше конфіскували нерухомість у росіянина, який перебуває під санкціями
17:49 Росіяни завдали масованого удару по півдню України: 14 ракетами за три години – ОК «Південь»
17:01 «Голоси мирних» — задокументовані злочини війни. Частина 7
16:56 Зеленський запропонував долучити Україну до співпраці у межах «Тримор’я»
16:18 Окупанти мають намір захопити всю Луганську область до 26 червня — Міноборони
15:39 МЗС Росії висловило протест Литві через заборону на транзит вантажів до Калінінграда
14:52 Російський інтернет-магазин Wildberries продає одяг Zara попри припинення діяльності компанії Inditex
13:28 ЗСУ відкинули окупантів з першої лінії оборони у Херсонській області — радник голови ОВА
13:21 У Чернівецькій області чоловік задля розваги убив павича – зоозахисники звернулися до правоохоронців
12:40 У Росії додали до шкільної програми з історії «визнання» так званих «ЛДНР»
12:01 Українські захисники втратили контроль над Метьолкіним поблизу Сєвєродонецька — ОВА
11:19 Чому РФ має проблеми з авіацією під час війни в Україні — британська розвідка
10:41 Російські окупанти застосували близько 200 видів забороненого озброєння проти України – NYT
10:00 У країнах Євросоюзу заморозили російські активи на 12,5 млрд євро
09:31 У Сєвєродонецьку окуповано більшість житлових кварталів, ЗСУ контролюють третину міста — мер
09:21 Німеччина поступово планує скоротити споживання газу
08:22 Пропагандистське прикриття війни як «спеціальної операції» створює низку проблем у ЗС РФ – ISW
07:57 Я одразу взявся за обличчя і було багато крові – Масі Найєм розповів подробиці того, як був поранений
07:28 Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках – Генштаб
00:43 «У банки з тунцем та квасолею» – автор книги «Багатий тато, бідний тато» порадив у що краще інвестувати
00:19 Зеленський: «Україна очікує на відповідь ЄС щодо статусу кандидата — готуємося до посилення агресії з боку РФ»

19 червня

23:46 Росіяни нарощують систему ППО на тимчасово захопленій частині Херсонщини та продовжують обстріли населені пункти — Генштаб
23:05 Максимум на два-три тижні: IT-спеціалістам можуть дозволити виїжджати за кордон
22:38 ЗСУ просунулись на понад 10 км у бік Мелітополя – мер міста

«Ця тема боляча і гостра» – Юлія Паєвська про умови перебування у російському полоні

Нещодавно звільнена з російського полону українська волонтерка та парамедикиня Юлія Паєвська з позивним "Тайра" закликала зробити усе можливе задля порятунку полонених, котрі перебувають у російських застінках "безправні, як раби".

Понеділок, 20 червня 2022, 22:33
Підтримати

Відповідний допис Паєвська розмістила у Facebook.

Тайра знову подякувала усім за визволення, котре, за її словами, стало справжнім чудом, переконує, що вірила у своє звільнення.

“Поки що я не буду постити селфі. Вибачте. Моя вага на тепер близько 50 кг. Я занадто виснажена і виглядаю жахливо”, – пояснила парамедик.

Вона запевнила, що перебуває у безпеці та нею опікуються найкращі лікарі. Також волонтерка пообіцяла зовсім скоро повернутись у стрій.

Проте Паєвська наголосила, що понад усе їй боляче за долю хлопців і дівчат, що сидять в застінках ворога – “коли ти там здається що надії немає, і Україна уже не існує як держава”, зазначила вона.

Тайра зауважила, що необхідно добитись аби всі полонені були захищені міжнародною конвенцією з прав людини, оскільки усі, хто там — абсолютно безправні як раби.

Паєвська повідомила, що жодних передач полонені не отримують, як й інформації про сім’ю та лікарської допомоги.

“Умови утримання нагадують концтабір, і я би не дуже здивувалась опинившись одного разу в газенвагені. І я не жартую, на жаль. І це тільки малий відсоток того що відбувається в кам’яних мішках за лінією зіткнення”, – згадує волонтерка.

Для неї ця тема болюча і гостра, тому усі полонені мусять бути звільнені. Для цього, звільнена з російського полону Паєвська, закликала розробити чітку систему контролю і алгоритм обміну.

Джерело: Facebook

Юлія Паєвська потрапила у полон до росіян ще 16 березня у Маріуполі. Через 3 місяці, 17 червня, Зеленський повідомив, що “Тайру” звільнили з російського полону.

Довідка. Юлія Паєвська (позивний “Тайра”) за освітою — тренерка з айкідо. Ще з початку війни на сході України вона допомагала пораненим як парамедикиня. Тайра сформувала власну команду для евакуації під назвою “Ангели Тайри”.
З 2020 року Паєвська є членом української збірної “Ігор нескорених”. Також має низку державних нагород (Народний Герой України, відзнака Президента України “За гуманітарну участь в антитерористичній операції”).

Теги: воєнні злочини РФ, звільнення з полону, російсько-українська війна, Юлія Паєвська

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook