Про це він повідомив у своєму Twitter.

1. This war will be won on the battlefield. Additional €500 million from the #EPF are underway. Weapon deliveries will be tailored to Ukrainian needs. pic.twitter.com/Jgr61t9FfW

Touched by the resilience, determination and hospitality of @ZelenskyyUA & @Denys_Shmyhal .

За його словами, жорстокий напад Росії на беззахисних людей у Краматорську вкотре демонструє повну зневагу Кремля до людського життя. Також він зауважив, що ЄС потрібно продовжувати посилювати тиск на Росію.

2. #WarCrimes : Brutal attack by Russia against defenceless civilians in #Kramatorsk again shows Kremlin’s complete disrespect of human life. It will only increase our support to Ukraine. Meeting tomorrow @IntlCrimCourt prosecutor to discuss tailored support, incl by @EUAM_Ukraine pic.twitter.com/j79VlhsMUB

3. We need to continue to increase our pressure on Russia. We have imposed massive sanctions already but more needs to be done on the energy sector, incl oil.

4.On Monday, I am convening an EU Foreign Affairs Council #FAC to discuss next steps. pic.twitter.com/6qDyGU32US

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 9, 2022