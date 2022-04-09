Про це він повідомив у своєму Twitter.

“Ця війна буде виграна на полі бою. Додаткові 500 мільйонів євро від ЄС знаходяться в стадії реалізації. Постачання зброї будуть адаптовані до потреб України”, — зазначив Боррель.

За його словами, жорстокий напад Росії на беззахисних людей у Краматорську вкотре  демонструє повну зневагу Кремля до людського життя. Також він зауважив, що ЄС потрібно продовжувати посилювати тиск на Росію.

“Ми вже ввели масштабні санкції, але необхідно зробити більше в енергетичному секторі, зоклема в нафтовому. У понеділок я скликаю Раду ЄС із закордонних справ для обговорення наступних кроків”, — написав Боррель.

  • Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель та прем’єр Словаччини Едуард Геґер 8 квітня відвідали звільнену від російських військових Бучу, що на Київщині.
  • Раніше європейські партнери мають на меті якнайшвидше закінчити війну. Для цього Європейський Союз продовжить споряджати зброю до України та чинити тиск на Кремль.
  • Також австрійський канцлер Карл Нехаммер запевнив, що його країна посилюватиме санкційний тиск у межах Євросоюзу на РФ допоки Росія не припинить війну проти України.