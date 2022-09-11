«Ця зима – переломна, і вона може привести до швидкої деокупації України» — Зеленський

російсько-українська війна
11:18 Нездатність російського МО визнати свої прорахунки шкодять російському інформаційному простору – ISW
09:41 Мінськ та Севастополь уклали угоду про співпрацю, хоча Білорусь не визнавала анексію
09:07 Протягом 10 вересня Росія вбила 10 цивільних у Донецьків області
08:36 Втрата Ізюма стало найгіршою поразкою Москви з тих пір, як її війська відступили від Києва – Reuters
08:02 Сьогодні з замку в Шотландії вирушить похоронний кортеж із Єлизаветою ІІ: останні новини
07:27 Майже всю країну накриють осінні дощі: прогноз погоди на 11 вересня
07:16 11 вересня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
00:59 Президент нагадав, чому перемовини з РФ наразі неможливі
00:22 Окупанти самостійно телефонують, аби дізнатися як здатися в полон — розвідка

10 вересня

23:26 Маляр закликала не поширювати неперевірену інформацію про «наші» міста
22:56 Амбасадорка Великої Британії пояснила, як називати нового короля українською
22:45 Дніпропетровщина: росіяни обстріляли Зеленодольську громаду з РСЗВ
22:24 19 вересня відбудуться похорони Єлизавети II у Вестмінстерському абатстві
21:39 У Молдові заборонили Air Moldova відновлювати авіаперевезення до РФ
21:04 У Балаклії затримали окупаційного голову «поліції»
20:36 Російські війська потрапили в «котел» в Ізюмі — Бутусов
19:54 Порошенко разом з волонтерами передають на фронт пічки-буржуйки
19:26 Харків: росіяни обстріляли місто, є загиблий та поранені
18:52 В Україні повторно наклали санкції на Віктора Януковича
18:28 Українські десантники взяли у полон російського підполковника: фото
18:00 Донеччина: на околицях Лимана тривають бої
17:38 У РФ заявили, що «перегрупували» війська в районі Ізюму та Балаклеї на територію «ДНР»
17:21 ЗСУ на околицях Лисичанська — Гайдай
17:03 Німеччина готова до зупинки постачань російського газу – Олаф Шольц
15:56 Понад 8 тисяч чоловіків намагалися незаконно виїхати за кордон під час воєнного стану
15:25 Уряд схвалив рішення про залучення від Міжнародного банку реконструкції та розвитку фінансування у розмірі 530 млн доларів
15:03 «Твоя кров може воювати»: в Україні запустили національну кампанію донорства
14:45 СБУ опублікувала фото спецпризначенців «Альфа» у Куп’янську

«Ця зима – переломна, і вона може привести до швидкої деокупації України» — Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що зимовий період може стати переломним моментом у російсько-українській війні. Він заявив, що 90 днів зими вирішать більше, ніж 30 років незалежності.

Неділя, 11 вересня 2022, 10:48
Підтримати

Про це повідомили на сайті Офісу Президента.

Президент зробив заяву під час виступу у панельній дискусії на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії “Україна на захисті нашої спільної свободи” (YES). Зеленський наголосив, що українські військові готові відстоювати свою землю та будуть йти лише вперед, аби звільнити територію України від окупантів.

“Я вважаю, що ця зима – переломна, і вона може привести до швидкої деокупації України. Ми бачимо, як вони (окупанти. – ред.) тікають на деяких напрямках. Якби ми були трохи сильніші зброєю, ми б деокупували швидше”, – сказав Глава держави.

Він наголосив, що ця зима стане найскладнішою для всіх та, що РФ буде робити все, аби спробувати зламати спротив України, Європи та світу. Росія сподівається, що “це її останній аргумент”.

“Попереду 90 днів, які вирішать більше, ніж 30 років незалежності України. 90 днів, які вирішать більше, ніж усі роки існування Європейського Союзу. Зима визначить наше майбутнє”, — додав Зеленський.

Президент впевнений, що Україна та країни ЄС зможуть пройти зимовий період без російських енергоресурсів. На його думку, варто “завершити демонтаж російського впливу” зараз, поки триває підготовка “до вирішальних 90 днів”.

Володимир Зеленський закликав посилювати проти РФ санкційний тиск протягом осені. Зокрема встановити реальне обмеження щодо російських експортних доходів і забезпечити основи для впровадження міжнародного компенсаційного механізму за війну.

“Потрібні максимальні візові обмеження для громадян Російської Федерації, щоб спонукати їх до помітного антивоєнного руху. Не просто популізму, а помітного руху, помітної сміливості. А також блокування російської пропаганди й депортація всіх пропагандистів з усіх демократичних країн, щоб у Росії не було навіть шансів сіяти політичний і соціальний хаос”, — зазначив він.

Глава держави закликав зробити зиму важкою і для Росії, бо після “цих 90 днів шлях до нашої перемоги стане чіткішим”. За його словами, російські окупанти оберуть мішенями для своїх ракет підприємства та інфраструктура, які забезпечують людей теплом і електрикою. Тому він закликав допомогти Україні з системами протиповітряної оборони.

Водночас Україна здатна збільшити експорт електроенергії до сусідніх країн. Для цього є лише одна умова.

“Ми вже експортуємо електрику нашим сусідам, яка допомагає заміщувати брудні російські енергоресурси, і легко можемо збільшити експорт як мінімум до двох з половиною гігават, а згодом – іще більше…. Але для цього потрібно, щоб російські військові забралися з території Запорізької АЕС. Це фундаментальний європейський інтерес зараз, у цей час перед зимою”, – сказав Зеленський.

Теги: Володимир Зеленський, звернення президента, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook