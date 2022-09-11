«Ця зима – переломна, і вона може привести до швидкої деокупації України» — Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що зимовий період може стати переломним моментом у російсько-українській війні. Він заявив, що 90 днів зими вирішать більше, ніж 30 років незалежності.

Про це повідомили на сайті Офісу Президента.

Президент зробив заяву під час виступу у панельній дискусії на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії “Україна на захисті нашої спільної свободи” (YES). Зеленський наголосив, що українські військові готові відстоювати свою землю та будуть йти лише вперед, аби звільнити територію України від окупантів.

“Я вважаю, що ця зима – переломна, і вона може привести до швидкої деокупації України. Ми бачимо, як вони (окупанти. – ред.) тікають на деяких напрямках. Якби ми були трохи сильніші зброєю, ми б деокупували швидше”, – сказав Глава держави.

Він наголосив, що ця зима стане найскладнішою для всіх та, що РФ буде робити все, аби спробувати зламати спротив України, Європи та світу. Росія сподівається, що “це її останній аргумент”.

“Попереду 90 днів, які вирішать більше, ніж 30 років незалежності України. 90 днів, які вирішать більше, ніж усі роки існування Європейського Союзу. Зима визначить наше майбутнє”, — додав Зеленський.

Президент впевнений, що Україна та країни ЄС зможуть пройти зимовий період без російських енергоресурсів. На його думку, варто “завершити демонтаж російського впливу” зараз, поки триває підготовка “до вирішальних 90 днів”.

Володимир Зеленський закликав посилювати проти РФ санкційний тиск протягом осені. Зокрема встановити реальне обмеження щодо російських експортних доходів і забезпечити основи для впровадження міжнародного компенсаційного механізму за війну.

“Потрібні максимальні візові обмеження для громадян Російської Федерації, щоб спонукати їх до помітного антивоєнного руху. Не просто популізму, а помітного руху, помітної сміливості. А також блокування російської пропаганди й депортація всіх пропагандистів з усіх демократичних країн, щоб у Росії не було навіть шансів сіяти політичний і соціальний хаос”, — зазначив він.

Глава держави закликав зробити зиму важкою і для Росії, бо після “цих 90 днів шлях до нашої перемоги стане чіткішим”. За його словами, російські окупанти оберуть мішенями для своїх ракет підприємства та інфраструктура, які забезпечують людей теплом і електрикою. Тому він закликав допомогти Україні з системами протиповітряної оборони.

Водночас Україна здатна збільшити експорт електроенергії до сусідніх країн. Для цього є лише одна умова.

“Ми вже експортуємо електрику нашим сусідам, яка допомагає заміщувати брудні російські енергоресурси, і легко можемо збільшити експорт як мінімум до двох з половиною гігават, а згодом – іще більше…. Але для цього потрібно, щоб російські військові забралися з території Запорізької АЕС. Це фундаментальний європейський інтерес зараз, у цей час перед зимою”, – сказав Зеленський.