Вночі 25 травня російські війська атакували Україну 36 безпілотниками. Всі вони були збиті. Понад два десятки БПЛА було знищено на заході України.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону

За його словами, під час атаки цієї ночі росіяни випустили більшість БПЛА на західні регіони України. Однак на що конкретно націлились окупанти невідомо, оскільки всі БПЛА було збито.

Загалом над західніми областями було знищено 22 ворожі дрони. Ще щонайменше 10 у зоні ОК “Центр” і 4 безпілотники над південними областями.

Також Ігнат зазначив, що цього разу не зафіксовано запусків дронів з території Білорусі. Натомість щодо Придністров’я ще треба з’ясовувати. Ворожі безпілотники йшли по кордону.

Додамо, що цієї ночі російські окупаційні війська випустили по Україні 36 безпілотників. Всі вони були збиті силами ППО у південній, центральній та західній частинах України.