Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону
За його словами, під час атаки цієї ночі росіяни випустили більшість БПЛА на західні регіони України. Однак на що конкретно націлились окупанти невідомо, оскільки всі БПЛА було збито.
Загалом над західніми областями було знищено 22 ворожі дрони. Ще щонайменше 10 у зоні ОК “Центр” і 4 безпілотники над південними областями.
Також Ігнат зазначив, що цього разу не зафіксовано запусків дронів з території Білорусі. Натомість щодо Придністров’я ще треба з’ясовувати. Ворожі безпілотники йшли по кордону.
Додамо, що цієї ночі російські окупаційні війська випустили по Україні 36 безпілотників. Всі вони були збиті силами ППО у південній, центральній та західній частинах України.
- Цієї ночі, 25 травня, під час атаки безпілотників, чотири ворожі БПЛА було збито над Миколаївською та Одеською областями.
- Вночі 25 травня російські окупаційні війська вкотре атакували Україну безпілотниками. Низка БПЛА були випущені й на Київ, однак всі вони були збиті.
- 25 травня, під час нічної атаки БПЛА на Україну, 10 безпілотників окупанти запустили на Львівську область.
- Вночі, під час запуску росіянами безпілотників по Україні, один з БПЛА було збито у Чернівецькій області. Уламки збитого “Шахеда” завдали значних руйнувань.