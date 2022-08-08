Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
З допомогою американської реактивної артилерійської системи знищена значна кількість військової техніки та понад 100 російських окупантів, які ночувати в тимчасових казармах. Про їх долю Іван Федоров написав так: “Понад 100 російських солдат, які в цю ніч знаходилися в тимчасових казармах, отримали квитки на концерт Кобзону, а їх батьки вже обирають модель та колір автомобілю Lada”.
Минулого тижня значну частину ПВО окупанти передислокували з Мелітополя до Херсону. Мер оцінив сьогоднішню ніч як найрезультативнішу. Він констатував, що ця ніч свідчить про те, що наявні ворожі підрозділи вже не спроможні чинити опір HIMARS.
” Послаблення системи ПВО створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на мелітопольському напрямку”, – резюмував Іван Федоров.
- Розпочалася сто шістдесят шоста доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує ведення розвідки, яку успішно ліквідовує ЗСУ.
- Окупаційна влада, підтримувана російськими силами, може прискорити підготовку до нелегітимних псевдореферендумів щодо російської анексії окупованої території України.