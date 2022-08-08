В ніч з 7 на 8 серпня високоточними ракетами HIMARS ЗСУ завдали вогневого враження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних районах міста Мелітополя.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

З допомогою американської реактивної артилерійської системи знищена значна кількість військової техніки та понад 100 російських окупантів, які ночувати в тимчасових казармах. Про їх долю Іван Федоров написав так: “Понад 100 російських солдат, які в цю ніч знаходилися в тимчасових казармах, отримали квитки на концерт Кобзону, а їх батьки вже обирають модель та колір автомобілю Lada”.

Минулого тижня значну частину ПВО окупанти передислокували з Мелітополя до Херсону. Мер оцінив сьогоднішню ніч як найрезультативнішу. Він констатував, що ця ніч свідчить про те, що наявні ворожі підрозділи вже не спроможні чинити опір HIMARS.

” Послаблення системи ПВО створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на мелітопольському напрямку”, – резюмував Іван Федоров.