У ніч на 21 грудня російські окупанти атакували ударними безпілолтниками типу “Shahed” із трьох напрямків: Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

Усього зафіксованопуски 35 “Shahed-136/131”, які атакували хвилями у різний час, в період з 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня.

“До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Цієї ночі на різних напрямках захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА противника”, – наголосили в командуванні.