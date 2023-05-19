Цієї ночі окупанти атакували безпілотниками Львівщину: деталі

Джерело: глава Львівської ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий

За даними Козицького, російські безпілотники залетіли на Львівщині між 4:00 та 5:00.

“Спрацювали сили й засоби нашої ППО. Постраждалих нема”, – написав він.

Своєю чергою мер Львова Андрій Садовий зазначив, що вибух у місті пролунав близько 4 години ранку.

Він додав, що ціллю окупантів був обʼєкт критичної інфраструктури міста.

“Атакували шахедами. Постраждалих немає”, – наголосив Садовий.