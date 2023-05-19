Цієї ночі окупанти атакували безпілотниками Львівщину: деталі

Джерело: глава Львівської ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий
За даними Козицького, російські безпілотники залетіли на Львівщині між 4:00 та 5:00.
“Спрацювали сили й засоби нашої ППО. Постраждалих нема”, – написав він.
Своєю чергою мер Львова Андрій Садовий зазначив, що вибух у місті пролунав близько 4 години ранку.
Він додав, що ціллю окупантів був обʼєкт критичної інфраструктури міста.
“Атакували шахедами. Постраждалих немає”, – наголосив Садовий.
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- Вночі 19 травня російські загарбники завдали ударів по Кривому Розі на Дніпропетровщині. Ворог поцілив у промислове підприємство. Є постраждалі.