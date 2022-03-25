Про це Вадим Денисенко розповів у прямому етері телемарафону UAразом.
За словами радника глави МВС, серйозні бої цієї ночі відбулись біля Баришівки, а також в районі населених пунктів Буча, Гостомель та Ірпінь. Окрім цього були удари поблизу Василькова та Білої Церкви.
Як зауважив Денисенко, саме на цих напрямках ЗСУ не тільки тримають оборону, не даючи противнику захопити столицю, а й просуваються вперед, вибиваючи російських окупантів подалі від Києва.
“Вдалось відбити чимало, а також знищити 300 осіб бойового складу, 12 танків, декілька літаків та понад 10 одиниць броньованої техніки”, – додав Денисенко
- Нагадаємо, за підрахунками аналітиків, за місяць після повномасштабного вторгнення РФ в Україну українські війська “отримали” від РФ більше танків ніж втратили.
- Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що військово-політичне керівництво РФ не відмовляється від продовження війни проти України. Серед російських військ проводять пропагандистську роботу, яка нав’язує, що війну потрібно завершити до 9 травня 2022 року.