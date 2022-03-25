Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив, що в ніч на 25 березня основні бої з російськими окупантами відбувались на Київщині, де українські військові почали переходити у контрнаступ.

Про це Вадим Денисенко розповів у прямому етері телемарафону UAразом.

За словами радника глави МВС, серйозні бої цієї ночі відбулись біля Баришівки, а також в районі населених пунктів Буча, Гостомель та Ірпінь. Окрім цього були удари поблизу Василькова та Білої Церкви.

Як зауважив Денисенко, саме на цих напрямках ЗСУ не тільки тримають оборону, не даючи противнику захопити столицю, а й просуваються вперед, вибиваючи російських окупантів подалі від Києва.