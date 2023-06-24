Цієї ночі росіяни випустили по Україні 49 ракет

Вночі 24 червня війська РФ здійснили масований ракетний удар по Україні. Загалом окупанти випустили 49 ракет та 2 БпЛА

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Цієї ночі війська РФ атакували Україну 49 крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3, морського базування “Калібр” та двома ударними дронами “Shahed-136/131”.

Літаки стратегічної авіації у кількості 10 одиниць здійснили пуски 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря.

Вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 завдали ударів 9-ма ракетами Х-22 з північного, південного та східного напрямків.

З акваторії Чорного моря окупанти здійснили пуски двох крилатих ракет морського базування “Калібр”.

З півдня противник атакував двома іранськими ударними дронами “Shahed-136/131”.

Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено всі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету “Калібр”, а також два ударні дрони.

Ракети Х-22, які не вдалось збити, поцілили у Дніпрі та Кривому Розі.