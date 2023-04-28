Сьогодні, 28 квітня, Росія здійснила масований обстріл мирного населення крилатими ракетами. Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що за час повітряної тривоги у повітряному просторі Києва було знищено 11 крилатих ракет, а також 2 безпілотники.

Про це інформує пресслужба Київської міської військової адміністрації.

За словами Сергія Попка, росіяни здійснили ракетний удар по Києву після 51 дня паузи (останній ракетний обстріл столиці був 9.03.2023). Обстріл скоріш за все був здійснений з літаків стратегічної авіації.

“За попередніми даними, в районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет. Окрім ракет, було збито ще 2 БПЛА (тип дронів встановлюється), – повідомив Попко.

Попередньо, внаслідок падіння уламків, в Оболонському районі столиці перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожне покриття.

Станом на 06:40 жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано.

Очільник КМВА закликав громадян бути обачними:

“Інформація перевіряється і уточнюється. Дякую силам протиповітряної оборони за службу і захист Києва! Ще раз звертаюся до киян і буду повторювати ці слова постійно – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Бережіть себе і близьких. Своїми відповідальними діями допомагайте наближати мир в України після нашої Перемоги!”, — звернувся до громадян Сергій Попко.