Про це написав голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
За його даними, ракетний обстріл Львова було здійснено зі стратегічних бомбардувальників РФ – Ту-95 або ТУ-160.
Над Львівщиною пролетіло 6 крилатих ракет: дві із них були збиті силами ППО, три влучили в електричній підстанції в області, а одна ракета – в електричну підстанцію на Закарпатті.
Козицький додав, що підстанції зазнали суттєвих пошкоджень, удари були критичними. Понад 85 тисяч домогосподарств та понад 12 населених пунктів залишись без електроенергії. Ще 5 населених пунктів знеструмлені частково. Загалом без електропостачання залишилось майже 250 тисяч осіб.
Станом на ранок 4 травня без електроенергії залишалось 630 домогосподарств.
“Це був цілеспрямований удар по ланцюжках постачання”, – наголосив Максим Козицький.
Також унаслідок обстрілу Львівщини постраждало двоє людей, які перебували недалеко від місць вибухів.
Один з постраждалих – 58-річний водій із Закарпатської області: він зазнав тупої травми грудної клітини. Другий – 24-річний хлопець, у якого від вибуху – уламкові поранення лівого стегна та лівої руки. Стан обох постраждалих медики оцінюють як легкий.
- Нагадаємо, станом на 3 травня російські військові завдали ракетних ударів по низці областей України, частину ракет збила ППО.