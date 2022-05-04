Увечері 3 травня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Львова, пошкодивши три електричні підстанції. У Львівській ОВА наголосили, що удари по підстанціях були цілеспрямованими.

Про це написав голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його даними, ракетний обстріл Львова було здійснено зі стратегічних бомбардувальників РФ – Ту-95 або ТУ-160.

Над Львівщиною пролетіло 6 крилатих ракет: дві із них були збиті силами ППО, три влучили в електричній підстанції в області, а одна ракета – в електричну підстанцію на Закарпатті.

Козицький додав, що підстанції зазнали суттєвих пошкоджень, удари були критичними. Понад 85 тисяч домогосподарств та понад 12 населених пунктів залишись без електроенергії. Ще 5 населених пунктів знеструмлені частково. Загалом без електропостачання залишилось майже 250 тисяч осіб.

Станом на ранок 4 травня без електроенергії залишалось 630 домогосподарств.

“Це був цілеспрямований удар по ланцюжках постачання”, – наголосив Максим Козицький.

Також унаслідок обстрілу Львівщини постраждало двоє людей, які перебували недалеко від місць вибухів.

Один з постраждалих – 58-річний водій із Закарпатської області: він зазнав тупої травми грудної клітини. Другий – 24-річний хлопець, у якого від вибуху – уламкові поранення лівого стегна та лівої руки. Стан обох постраждалих медики оцінюють як легкий.