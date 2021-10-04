Ціни на бекон у США стали найвищими за останні 40 років. За прогнозами експертів, ситуація може не поліпшитися найближчим часом.

Про це повідомляє американський канал CNN.

Зазначається, що свинина за останні 12 місяців подорожчала приблизно на 7%. За даними Індексу споживчих цін, середня ціна бекону підскочила майже на 28%.

Проблеми з ланцюжками постачань та інфляційний тиск зіграли свою роль у підвищенні цін на свинину. Адміністрація президента Джо Байдена, зі свого боку, вважає, що ціни високі, оскільки кілька великих компаній контролюють більшість ринку. У Білому домі підготували план щодо вирівнювання цін.

За прогнозами деяких аналітиків, найближчим часом подорожчання не знизиться.

Причини та передумови рекордного злету цін

Внутрішній ланцюжок постачання свинини у США був майже повністю паралізований, коли почалася пандемія коронавірусу.

У паніці американці купували глибокі морозильні камери та усе м’ясо з прилавків супермаркетів. Канал продовольчого обслуговування фактично закрився за одну ніч, розірвавши основний ланцюг постачання.

У м’ясокомбінатах, де співробітники працювали у безпосередній близькості, почалися спалахи коронавірусу. Підприємства змушені були зупинити роботу.

На тлі спалахів серед людей фіксували зараження свиней на фермах. Тварини примусово піддавалися евтаназії без можливості використання м’яса.

Крім того, виробники, побоюючись випереджати попит надмірною пропозицією, почали скорочувати стада свиней. За словами Адама Спека, економіста з IHS Markit, це спровокувало скорочення пропозиції свинини у 2021 році.

Очікується, що виробництво свинини скоротиться на 2% у порівнянні з 2020 роком.

“Попит у США був винятковим, у роздрібній торгівлі він навіть переважав пропозицію. Сукупний ефект обмеженого постачання та загального зростання попиту на білки сприяли цій інфляції”, – сказав Спек.

Через нестачу м’яса в холодильних камерах наприкінці минулого року промисловість більше покладалася на розведення тварин.

“Не очікуйте швидкого зниження цін протягом наступних кількох місяців, оскільки роздрібні торговці зазвичай повільно знижують ціни на бекон”, – каже Спек.

Доцент та економіст сільського господарства в Університеті штату Мічиган Трей Маловін стверджує, що вартість кормів, вантажів та робочої сили також значно зросла. І це не кажучи про глобальний вплив, зокрема про повторне виникнення африканської чуми свиней.

Ця невиліковна та смертельна для свиней хвороба останнім часом поширилася в Азії, а в липні 2021 року з’явилася в Домініканській Республіці. За даними Національної ради виробників свинини, це перший випадок зараження вірусом у Західній півкулі за 40 років

Це двояко вплине на промисловість у США. Зокрема, для виробників може відкритися канал експорту на такі ринки, як В’єтнам. Однак поширення вірусу та його близькість до США посилили занепокоєння щодо біозахисту.

Якби африканська чума свиней іноземних тварин потрапила до США, це призвело б до спустошення вітчизняної галузі виробництва свинини, спричинило б збитки на мільярди доларів та закрило експортні ринки.

Що пропонує влада?

На початку цього місяця адміністрація Байдена оприлюднила багаторівневий план боротьби з консолідацією та антиконкурентною практикою в м’ясній промисловості, який, як стверджує адміністрація, викликає інфляцію.

Як повідомили представники Національної економічної ради (NEC), у США чотири фірми контролюють від 55% до 85% ринку свинини, яловичини та птиці. Чотири провідні фірми з перероблювання свиней зараз контролюють 66% ринку – це вдвічі більше, ніж у 1976 році.

“Ця консолідація дає посередникам можливість тиснути як на споживачів, так і на фермерів”, – зазначає NEC.

Свинина, яловичина та птиця зазнали одних із найвищих стрибків цін серед інших харчових продуктів з грудня 2020 року, піднявшись на 12,1%, 14% та 6,6% відповідно.

Плани адміністрації Байдена та міністерства сільського господарства США передбачають:

виконання антимонопольного законодавства;

розслідування щодо встановлення цін;

виділення 1,4 мільярда доларів допомоги дрібним виробникам, фермерам та працівникам;

інвестиції у розмірі 500 мільйонів доларів на підтримку нових гравців ринку.

Реалії підприємців та споживачів

На тлі високих витрат і постійної мінливості деяким фермерам, споживачам та власникам підприємств доводиться сидіти, склавши руки.

“Я займаюся ресторанним бізнесом з початку 80-х років, і ніколи не бачив нічого подібного”, – сказав шеф-кухар Мігель Ескобедо, який керує вантажівкою вуличної їжі “Аль Пастор Папі” у Сан -Франциско.

Заклад Ескобедо спеціалізується на стравах з нарізаної обсмаженої свинини. Ця страва подібна на ліванську шаурму.

За його словами, ціна свинини, необхідної для цієї страви, зросла вдвічі.

“Іноді ми бачили, як ринок коливається. Ми планували бюджети на рік і знали, що деякі ціни будуть вищими. Але цього разу нічого подібного не сталося”, – сказав Ескобедо.

Чоловік вирішив пропонувати споживачам різні страви, зокрема креветки, коли ціни на свинину були надто високими.

“У цей момент вам просто потрібно пристосуватися”, – сказав він.

51-річна Дріа Вайт, мешканка штату Каліфорнія, скоротила кількість покупок у магазинах з двох разів на місяць до одного разу на місяць. Це дозволяє заощадити чималу суму. Вона купує менше бекону, ніж раніше, і часто йде за м’ясом у п’ятницю, коли ціни трохи знижуються.

“Це велика удача, коли ви можете придбати у магазині все, що хотіли, за розумною ціною. Будьмо відвертими, якщо я хочу їсти, я буду їсти. І я, безумовно, заплачу за те, що я хочу з’їсти”, – розповіла жінка.