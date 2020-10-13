Про це в інтерв’ю виданню thepage.ua заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
За його словами, у 2020 році на ринку з’явилося більше постачальників газу. Внаслідок цього з’явилася можливість обирати, з ким вигідніше співпрацювати.
“Я сказав би, що на ринку газу немає монополії, а є можливість вибирати. Є ринок і ринкова ціна. Але зараз ринкова ціна на газ нижча, ніж була в минулому опалювальному сезоні”, – зазначив Марченко.
Міністр підкреслив, що різкого підвищення цін на газ не варто очікувати.
“Ми на цей опалювальний сезон прогнозуємо низький рівень цін – нижче, ніж минулого року, якщо вважати в цілому”, – додав міністр.
- Раніше компанія НАК “Нафтогаз України” анонсувала підвищення ціни на газ для побутових споживачів (для своїх клієнтів) у вересні. У “Нафтогазі” пояснили зростання цін підвищенням вартості газу на європейських газових хабах (яке традиційно відбувається напередодні опалювального сезону).
- Щорічно у жовтні в Україні починається опалювальний сезон. Тепло в оселі українцям подають, коли впродовж трьох днів поспіль середньодобова температура опускається нижче, ніж +8 C. Зазвичай це друга половина місяця.