В Кабінеті Міністрів України прогнозують, що ціни на газ в цьогорічному опалювальному сезоні стануть нижчими, ніж минулого року. Загалом уряд вважає, що опалювальному сезону в Україні ніщо не загрожує.

Про це в інтерв’ю виданню thepage.ua заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, у 2020 році на ринку з’явилося більше постачальників газу. Внаслідок цього з’явилася можливість обирати, з ким вигідніше співпрацювати.

“Я сказав би, що на ринку газу немає монополії, а є можливість вибирати. Є ринок і ринкова ціна. Але зараз ринкова ціна на газ нижча, ніж була в минулому опалювальному сезоні”, – зазначив Марченко.

Міністр підкреслив, що різкого підвищення цін на газ не варто очікувати.

“Ми на цей опалювальний сезон прогнозуємо низький рівень цін – нижче, ніж минулого року, якщо вважати в цілому”, – додав міністр.