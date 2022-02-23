Глобальні ринки відновлюються, а ціни на нафту знижуються після того, як Сполучені Штати та їх союзники застосували стосовно Росії лише обмежену першу хвилю санкцій через те, що президент Джо Байден назвав початком вторгнення в Україну.

Про це інформує американська телерадіокомпанія CNN.

Захід зберіг застосовані раніше санкції щодо Росії з метою стримати подальшу агресію щодо України. Після цього, на початку торгів європейські акції зросли.

FTSE 100 (UKX) додав 0,6% у Лондоні, німецький DAX 30 (DAX) виріс на 1,3%, а французький CAC 40 (CAC40) виріс на 1,6%. В Азії гонконгський індекс Hang Seng (HSI) зріс на 0,6% після зниження на 2,8% у вівторок – найбільша щоденна втрата за п’ять місяців.

Китайський Shanghai Composite Index (SHCOMP) виріс на 0,9%.

Фондовий ринок Японії був закритий на вихідні. Ф’ючерси на Dow (INDU) подорожчали на 235 пунктів, або на 0,7%. Ф’ючерси на S&P 500 (INX) і Nasdaq (COMP) виросли на 0,8% і 1,1% відповідно.

Ще одна вагома зміна у світовій економіці — зниження цін на нафту. Ф’ючерси на американську нафту впали на 0,8% до 91,14 долара за барель, а на нафту Brent подешевшали на 0,7% до 96,15 долара за барель. Обидва ф’ючерси підскочили у вівторок через ескалацію кризи в Україні.

У вівторок президент США Джо Байден анонсував те, що він назвав «першим траншем» санкцій проти Росії. Зокрема: щодо двох фінансових установ, російського суверенного боргу, а також російських еліт та членів їхніх сімей.