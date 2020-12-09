У середу, 9 грудня, ціни на нафту знижуються після даних Американського інституту нафти (API) про зростання запасів у США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сервісі Investing.com.

Так, вартість ф’ючерсів на нафту Brent на британській біржі ICE Futures становить $48,72 за барель. Ціна знизилася на $0,12 (0,25%) з моменту закриття попередньої сесії.

Така ж ситуація з нафтою WTI. Ціна ф’ючерсів WTI на січень на нью-йоркській товарній біржі NYMEX знизилася на $0,10 (0,22%). Наразі вартість становить $45,50 за барель.

Напередодні зниження цін на нафту Американський інститут нафти заявив, що запаси сирої нафти, бензину та дистилятів у США різко збільшилися. Зокрема, запаси чорного золота збільшилися на 1,14 млн барелів, хоча аналітики прогнозували зростання на 1,42 млн барелів.

Головний аналітик Fujitomi Co. Казухіко Сайто зазначив, що зниження цін на нафту спровоковане зниженням попиту населення на паливо через пандемію коронавірусу, а також збільшенням її видобутку в Лівії та США.