11 травня вартість нафти різко зросла на 6% на тлі нових побоювань щодо постачання енергоносіїв з РФ.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Американська нафта підскочила на 6,3% до 105,97 долара за барель. Нафта Brent, світовий еталон, подорожчала на 5,2% до $107,75 за барель.

Відновлення ціни відбувається на тлі тривалої невизначеності щодо постачання російських енергоресурсів до Європи.

Натомість не лише Євросоюз обговорює ембарго на російську нафту, а й Україна призупинила постачання частини російського газу в Європу через пошкодження газопроводу російськими військами.

Американська нафта впала на 9% за попередні два дні, закінчивши торги на позначці у 99,76 долара за барель.

Нестабільність виникає через те, що ціни на заправках продовжують зростати, сприяючи високій інфляції, що охоплює економіку США.