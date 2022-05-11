Про це інформує американський телеканал CNN.
Американська нафта підскочила на 6,3% до 105,97 долара за барель. Нафта Brent, світовий еталон, подорожчала на 5,2% до $107,75 за барель.
Відновлення ціни відбувається на тлі тривалої невизначеності щодо постачання російських енергоресурсів до Європи.
Натомість не лише Євросоюз обговорює ембарго на російську нафту, а й Україна призупинила постачання частини російського газу в Європу через пошкодження газопроводу російськими військами.
Американська нафта впала на 9% за попередні два дні, закінчивши торги на позначці у 99,76 долара за барель.
Нестабільність виникає через те, що ціни на заправках продовжують зростати, сприяючи високій інфляції, що охоплює економіку США.
- Нагадаємо, Індія намагається отримати знижки на нафту від РФ та хоче купувати її за ціною, нижчою за 70 доларів за барель.
- Водночас міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що його країна готова підтримати ембарго на російську нафту.
- Міністр економіки Фінляндії Міка Лінтіля вважає, що Європейський Союз повинен відмовитись від нафти із РФ – країни, яка розпочала широкомасштабну війну проти України. За словами фінського чиновника, чорна російська нафта перетворюється в Україні на червону кров.