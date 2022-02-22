Про це повідомляє Reuters.

У США заявили, що Вашингтон разом з європейськими союзниками готові оголосити про нові санкції проти Росії.

Вартість нафти марки Brent зросла на $1,17, або 1,2% до $95,61 за барель у понеділок вранці. Раніше у жовтні 2014 року було досягнуто найвищого піка – $96,16.

Водночас американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на $1,41, або 1,5%, до $94,51 за барель, коливаючись близько максимуму $94,9 за барель, піку з вересня 2014 року.

Раніше, 17 січня вартість нафти зросла до максимуму із жовтня 2018 року. Інвестори робили ставку на обмеженість світових пропозицій. Однак стриманість основних виробників частково компенсували зростанням виробництва в Лівії.