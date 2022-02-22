Про це повідомляє Reuters.
У США заявили, що Вашингтон разом з європейськими союзниками готові оголосити про нові санкції проти Росії.
Вартість нафти марки Brent зросла на $1,17, або 1,2% до $95,61 за барель у понеділок вранці. Раніше у жовтні 2014 року було досягнуто найвищого піка – $96,16.
Водночас американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на $1,41, або 1,5%, до $94,51 за барель, коливаючись близько максимуму $94,9 за барель, піку з вересня 2014 року.
Раніше, 17 січня вартість нафти зросла до максимуму із жовтня 2018 року. Інвестори робили ставку на обмеженість світових пропозицій. Однак стриманість основних виробників частково компенсували зростанням виробництва в Лівії.
- Нагадаємо, що Путін розпорядився запровадити російські війська на територію України, контрольовану самопроголошеними утвореннями “ДНР” та “ЛНР”.
- У грудні 2020 року повідомлялося, що ціни на нафту знизилися після даних Американського інституту нафти (API) про зростання запасів у США.
- У травні 2021 року міністри країн G7 домовилися про нові кроки на шляху до відмови від викопного палива, аби покращити ситуацію зі змінами клімату.
- Вже у липні 2021 року ціни на нафту побили трирічний максимум після того, як основні світові виробники нафти не змогли узгодити виробничі плани.