У вівторок, 22 лютого, ціни на нафту досягли найвищого рівня з 2014 року після того, як президент Росії Володимир Путін у своїх указах про визнання незалежності терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР" доручив Міноборони РФ ввести російські війська в ОРДЛО.

Про це повідомляє Reuters.

У США заявили, що Вашингтон разом з європейськими союзниками готові оголосити про нові санкції проти Росії.

Вартість нафти марки Brent зросла на $1,17, або 1,2% до $95,61 за барель у понеділок вранці. Раніше у жовтні 2014 року було досягнуто найвищого піка – $96,16.

Водночас американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на $1,41, або 1,5%, до $94,51 за барель, коливаючись близько максимуму $94,9 за барель, піку з вересня 2014 року.