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Ціни на нафту зростають після рішення ОПЕК збільшити пропозицію

2 червня вартість нафти значно зросла, оскільки інвестори зреагували на збільшення видобутку країн ОПЕК.

П’ятниця, 3 червня 2022, 00:14
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Про це інформує американський телеканал CNN.

Американська нафта підскочила на 1,9% до $117,45 за барель на останніх торгах. Це приблизно на 5-6 доларів вище, проти того, коли нафта торгувалась за кілька годин до оголошення ОПЕК та ОПЕК+.

Нафта Brent, світовий еталон, подорожчала на 1,5% до 118 доларів за барель проти приблизно 113 доларів за барель на початку дня.

Це сталося після того, як ОПЕК+ оголосила про збільшення пропозиції на 648 000 барелів на добу в липні та серпні, що приблизно на 200 000 барелів на добу більше, ніж планувалося.

Проте реакція на ринку показує відчуття, що додаткової пропозиції від ОПЕК+ недостатньо, щоб вирішити дефіцит пропозиції. Враховуючи масштаб проблеми, потрібно більше.

Вторгнення РФ в Україну – і санкції з боку Заходу – спотворили світові енергетичні ринки. РФ є не просто найбільшим у світі експортером нафти, а й найбільшим експортером природного газу.

Нові дані, оприлюднені 2 червня від Міністерства енергетики, показують, що комерційні запаси нафти в США минулого тижня впали на 5 мільйонів барелів, що майже в чотири рази більше, ніж очікувалося, і це ще одна ознака дисбалансу попиту та пропозиції.

Водночас керівниця глобальної сировинної стратегії RBC Capital Markets Хеліма Крофт назвала рішення ОПЕК “дипломатичним тріумфом” як Саудівської Аравії, так і адміністрації Байдена.

Теги: NAFTA, видобуток нафти, попит, Пропозиція, США, ціна нафти, ОПЕК

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