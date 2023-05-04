Про це повідомило Bloomberg.
За даними ЗМІ, завтра представники Туреччини, Росії та України мають обговорити продовження угоди. Її термін дії спливає 18 травня. Того ж дня РФ планує провести переговори з представниками ООН у Москві.
У межах угоди на світовий ринок було відправлено майже 30 млн тонн врожаю. Варто зазначити, що Китай є основним напрямком, за яким йдуть Іспанія та Туреччина. Близько половини вантажів становить кукурудза та близько чверті пшениця.
Заяв про збиття БПЛА стало достатньо, щоб спровокувати сплеск покупок на ринку пшениці. До інформації про безпілотники ціни впали до дворічного мінімуму, оскільки були сприятливі перспективи врожаю у північній півкулі, де вирощується більша частина світової пшениці.
Зокрема ф’ючерси на пшеницю в Чикаго зросли на 1,2% – до 6,475 долара за бушель. Днем раніше ціни підскочили на 5%.
- Зауважимо, прокремлівські видання заявили, що у ніч на 3 травня з боку України намагалися завдати удару безпілотниками по Кремлю. Після цього у Москві заборонили використовувати БпЛА громадянам, які не мають дозволу від влади.
- Згодом президент України Володимир Зеленський також заперечив причетність до атаки дронів.
- Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат висловив особисту думку щодо нібито нічної атаки безпілотника на Кремль. Він припустив, що у такий спосіб росіяни готуються до провокацій на території РФ.
- Кремль не надав доказів, які б підтверджували заяву російського уряду про те, що Україна нібито здійснила замах на життя президента Володимира Путіна за допомогою безпілотників.