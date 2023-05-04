За пів року ціни на пшеницю різко зросли на фоні того, як Москва заявила, що два безпілотники атакували Кремль. Загострення відбулося на тлі напруженності у Чорному морі.

Про це повідомило Bloomberg.

За даними ЗМІ, завтра представники Туреччини, Росії та України мають обговорити продовження угоди. Її термін дії спливає 18 травня. Того ж дня РФ планує провести переговори з представниками ООН у Москві.

У межах угоди на світовий ринок було відправлено майже 30 млн тонн врожаю. Варто зазначити, що Китай є основним напрямком, за яким йдуть Іспанія та Туреччина. Близько половини вантажів становить кукурудза та близько чверті пшениця.

Заяв про збиття БПЛА стало достатньо, щоб спровокувати сплеск покупок на ринку пшениці. До інформації про безпілотники ціни впали до дворічного мінімуму, оскільки були сприятливі перспективи врожаю у північній півкулі, де вирощується більша частина світової пшениці.

Зокрема ф’ючерси на пшеницю в Чикаго зросли на 1,2% – до 6,475 долара за бушель. Днем раніше ціни підскочили на 5%.