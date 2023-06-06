Підрив Каховської ГЕС на півдні України спричинив зростання світових цін на пшеницю та кукурудзу.

Повідомляє APnews

Ціни на пшеницю зросли на 2,4% на ранніх торгах у вівторок на Чиказькій товарній біржі. Вартість кукурудзи зросла більш ніж на 1%, а овес подорожчав на 0,73%. На початку дня ціни підскочили вище.

Руйнування Росією Каховської ГЕС, викликала занепокоєння щодо потенційного зриву глобальних поставок.

На півдні України є великі сільськогосподарські поля, де прорвало дамбу.

Андрій Сизов, керуючий директор дослідницької компанії SovEcon, що займається дослідженням сільськогосподарських ринків Чорного моря, сказав, що обвал дамби “виглядає як велика ескалація з жахливими наслідками та величезним ризиком”.

“Це може бути лише початком зростання”, — написав Сизов у ​​Twitter.