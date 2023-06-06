Повідомляє APnews
Ціни на пшеницю зросли на 2,4% на ранніх торгах у вівторок на Чиказькій товарній біржі. Вартість кукурудзи зросла більш ніж на 1%, а овес подорожчав на 0,73%. На початку дня ціни підскочили вище.
Руйнування Росією Каховської ГЕС, викликала занепокоєння щодо потенційного зриву глобальних поставок.
На півдні України є великі сільськогосподарські поля, де прорвало дамбу.
Андрій Сизов, керуючий директор дослідницької компанії SovEcon, що займається дослідженням сільськогосподарських ринків Чорного моря, сказав, що обвал дамби “виглядає як велика ескалація з жахливими наслідками та величезним ризиком”.
“Це може бути лише початком зростання”, — написав Сизов у Twitter.
- Речниця Єврокомісії з питань сільського господарства й торгівлі Міріам Гарсія Феррер заявила, що обговорення стосовно можливих торговельних захисних заходів щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України до п’яти сусідніх країн ЄС все ще тривають.
- У Новій Каховці зоопарк “Казкова Діброва” затопило після підриву Каховської ГЕС. У ньому проживали близько 300 тварин, але врятуватися змогли лише качки та лебеді.