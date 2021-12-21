У листопаді 2021 року зросли середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у порівнянні з листопадом 2020 року.

Відповідні дані опубліковані на сайті Державної служби статистики України.

Вартість усіх продуктів зі списку Держстату зросли, окрім яблук і картоплі.

За період між листопадом 2020 і листопадом 2021 року на 43,2% зросла вартість цукру; на усі крупи, крім пшона, ціна зросла від 16,3% до 24,3%. Вартість сала зросла на 23,4%. Борошно подорожчало – на 19,1%, яйця – на 29,2%.

Наскільки дорожче українцям обійдеться борщ і продукти до нього?

М’ясо протягом року стало відчутно дорожчим протягом року. На 24,4% стала дорожчою яловичина, більш ніж на чверть — курячі тушки та філе (28,7 і 29,4% відповідно). Лише на свинину ціна зросла за рік всього на 5,4%.

Деякі овочі до борщу зросли в ціні удвічі – вартість цибулі та буряка піднялася на 110,9% і 102,9% відповідно. Капуста білокачанна зросла на 63,9% у ціні протягом року, а морква – на 49,4%. Найменше подорожчання торкнулося картоплі – лише на 6.7%.

Олія соняшникова для засмажки здорожчала на 55,4% з листопада 2020 року, сметана до борщу – на 17,3%. Весь хліб виріс у ціні більш ніж на 20%.