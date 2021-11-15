У жовтні 2021 року зросли середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у порівнянні з жовтнем 2020 року.

Про це свідчать дані Держстату.

Подешевшали яблука, картопля та пшоно (-23,7%, -3% та -2,3% відповідно). Решта товарів зросли у вартості.

Сало подорожчало на 19,8%, яйця – на 36,5%, а масло вершкове – на 12,5%. Відчутно зросла ціна пшеничного борошна – на 24,7%, макаронні вироби – на 21,5%, а крупа ячна – на 29,3%. Вартість решти круп зросла від 17,4% до 18,8%.

Хліб, залежно від виду, став дорожчим на 20,7-22,2%. На 51,9% зросла вартість кілограму цукру.

Борщ готувати цьогоріч значно дорожче, аніж минулого.

М’ясо для борщу за рік найбільше зросло в ціні: яловичина – на 22,4%, куряче філе подорожчало майже на третину — на 30,4%. Ціла куряча тушка подорожчала на третину (33,1%). Найменше зростання цін торкнулося свинини – лише +4,5%.

Капуста тепер на 30,1% дорожча, ніж торік, а буряк – на 65,3%. Вартість цибулі зросла на 80,2%. Знизилася лише ціна картоплі – вона подешевшала на 27 копійок (-3%).

На 67% здорожчала олія для засмажки, а вартість сметани до борщу зараз на 16,5% вища.