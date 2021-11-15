Тимчасова слідча комісія Верховної Ради у справі спецоперації щодо затримання членів ПВК "Вагнер" не знайшла підтвердження витоку інформації з українського боку.

Про це пише видання “Суспільне”.

15 листопада під час брифінгу голова ТСК, нардепка від партії “Слуга народу” Мар’яна Безугла заявила:

“Наявні дані дають змогу зробити опосередковані висновки, що відбулося відтермінування активного заходу з 25 липня на 30 липня 2020 року. ТСК не вдалося достеменно встановити, хто, на якому рівні в Україні прийняв рішення про відтермінування”, – сказала вона.

Також, ТСК не знайшла підтвердження причетності президента України Володимира Зеленського до зриву спецоперації. Комісія не має доказів того, що президент давав особисті розпорядження керівництву розвідки відтермінувати захід з затримання вагнерівців. Разом з тим, голова Офісу президента Єрмак не має повноважень надавати розпорядження розвідці щодо відтермінування будь-якого розвідувального заходу.

Безугла заявила, що правоохоронні органи та прокуратура України зробили “все необхідне для екстрадиції найманців з Білорусі”. Проте, підготовка документів для екстрадиції розпочалася вже після їх затримання.

“ТСК не вдалося встановити, чи координувалися між собою спецслужби Російської Федерації та Республіки Білорусь. Проте, враховуючи тривалий термін перебування найманців на території Республіки Білорусь, встановлені особливості роботи білоруських спецслужб, публічні заяви президента Білорусі того періоду, ТСК вважає, що затримання 33 найманців було очікуваним наслідком роботи білоруської спецслужби в умовах посиленого контррозвідувального режиму напередодні президентських виборів”, – зазначила Безугла.

Справа “вагнерівців”

Нагадаємо, розслідувачі міжнародної мережі Bellingcat провели власне розслідування щодо спецоперації щодо “вагнерівців”. Очікується вихід текстової версії розслідування, далі буде короткий документальний фільм. Також планується стрічка-розслідування тривалістю дві години, вона вийде не раніше наступного року.

Раніше сповіщалося, що голова Офісу президента Андрій Єрмак відмовився від коментарів Bellingcat щодо провалу спецоперації. Грозєв інформував, що Bellingcat намагалися отримати офіційні коментарі близько пів року.

На початку вересня CNN опублікував розслідування про спецоперацію щодо “вагнерівців”, у якому спростував заяви президента Володимира Зеленського про непричетність України.

Тоді в ОП звинуватили телеканал у поширенні фейків, щоправда — лише через ЗМІ.

22 липня Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів російських найманців із ПВК “Вагнер”. Утім ДБР проігнорувало ухвалу суду. 3 вересня активісти “Руху опору капітуляції” подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР — під відеозапис. Також було подано скаргу до Печерського райсуду. 16 вересня суд розглянув скаргу та зобов’язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР.

Проте парламентська ТСК відмовилася викликати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. Ще в червні “Європейська Солідарність” вимагала цього.

10 вересня голова парламентської ТСК щодо “вагнерівців” Безугла озвучила основні висновки комісії щодо проведення операції та обставин її провалу. Детальніше — в матеріалі “Україна не планувала примусову посадку літака з “вагнерівцями”, але намагалася витягти їх з Росії — ТСК”.

Між версіями розвитку подій, які викладає парламентська Тимчасова слідча комісія, та даними, отриманими журналістами-розслідувачами з Bellingcat є нестикування.

Зокрема, у ТСК повідомляли, що найманці довгий час не видавали себе, а коли це почало відбуватися, передбачувано, у справу втрутилися вже російські спецслужби. За словами Безуглої, ФСБ могли простежити частину заходів спецслужб та розвідки України щодо “вагнерівців” і запустити власну контроперацію. За інформацією ж Bellingcat, Росія не була обізнана щодо проведення Україною спеціального заходу.