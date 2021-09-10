Тимчасова слідча комісія парламенту, що вивчає спецоперацію стосовно “вагнерівців”, заявила, що це був спеціальний захід, самотужки здійснений Україною, а не спецоперація.

Про це йшлося на брифінгу голови ТСК, депутатки фракції “Слуги народу” Мар’яни Безуглої.

Як сповіщалося, сьогодні, 10 вересня, ТСК мала оприлюднити частину висновків щодо справи “вагнерівців”. О 15:30 розпочалося закрите засідання ТСК.

На брифінгу, який відбувся посеред засідання, Безугла оголосила деякі вже наявні висновки ТСК.

За словами Безуглої, спеціальний захід із затримання найманців, які могли бути причетні до агресії РФ на Донбасі, проводився за ініціативи СБУ. Україна реалізовувала його самотужки.

“Чи була це спільна спецоперація якась з нашими партнерами, спецслужбами інших країн? Ні. Це була суто українська… Це не була спецоперація, був спеціальний захід, суто український”, — наголосила Безугла.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський вперше визнав, що така спецоперація була, в червні поточного року в інтерв’ю програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на “1+1”. Президент тоді заявив, що спецоперацію щодо затримання “вагнерівців” готували інші країни.

“Це точно не була наша операція. Я точно розумію, ця ситуація, ідея цієї операції — це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України. І те, що Україну максимально затягували в цю ситуацію, це правда. І те, що цього не відбулося, я вважаю, слава богу, що ми проявили суб’єктність в цьому важливому питанні”, — сказав він.

У вересні американський телеканал CNN випустив масштабне розслідування про зрив спецоперації, в якому спростував заяву президента Володимира Зеленського про те, що ця спецоперація проводилася не Україною.