Про це йшлося на брифінгу голови ТСК, депутатки фракції “Слуги народу” Мар’яни Безуглої.
Як сповіщалося, сьогодні, 10 вересня, ТСК мала оприлюднити частину висновків щодо справи “вагнерівців”. О 15:30 розпочалося закрите засідання ТСК.
На брифінгу, який відбувся посеред засідання, Безугла оголосила деякі вже наявні висновки ТСК.
“Чи була це спільна спецоперація якась з нашими партнерами, спецслужбами інших країн? Ні. Це була суто українська… Це не була спецоперація, був спеціальний захід, суто український”, — наголосила Безугла.
Як відомо, президент України Володимир Зеленський вперше визнав, що така спецоперація була, в червні поточного року в інтерв’ю програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на “1+1”. Президент тоді заявив, що спецоперацію щодо затримання “вагнерівців” готували інші країни.
“Це точно не була наша операція. Я точно розумію, ця ситуація, ідея цієї операції — це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України. І те, що Україну максимально затягували в цю ситуацію, це правда. І те, що цього не відбулося, я вважаю, слава богу, що ми проявили суб’єктність в цьому важливому питанні”, — сказав він.
У вересні американський телеканал CNN випустив масштабне розслідування про зрив спецоперації, в якому спростував заяву президента Володимира Зеленського про те, що ця спецоперація проводилася не Україною.
- Основні тези, озвучені головою ТСК — в матеріалі “Україна не планувала примусову посадку літака з “вагнерівцями”, але намагалася витягти їх з Росії — ТСК”.
- Про те, що раніше було відомо про спецоперацію з “вагнерівцями” — за посиланням.