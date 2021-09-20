Про це під час брифінгу заявила очільниця ТСК Мар’яна Безугла.

“Ми приділимо увагу на час роботи щодо прогресу кримінальних проваджень СБУ і ДБР, особливо ДБР. Це стосується можливих зливів інформації, ДБР було запрошено”, – повідомила нардепка.

Також очільниця ТСК повідомляла, що спецслужби Росії могли простежити частину заходів спецслужб та розвідки України щодо приватної військової компанії “Вагнер”, а також ініціювати власну операцію.

Раніше Безугла заявляла, що найманці довгий час не видавали себе. Коли це почало відбуватися, передбачувано, у справу втрутилися вже російські спецслужби.

Сьогодні нардеп від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький заявив, що на колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурбу здійснюється тиск з боку влади.

Як відомо, Тимчасова слідча комісія парламенту, що розглядає спецоперацію щодо “вагнерівців”, відмовилася викликати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. Ще в червні “Європейська Солідарність” вимагала цього.