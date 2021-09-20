Про це під час брифінгу заявила очільниця ТСК Мар’яна Безугла.
“Ми приділимо увагу на час роботи щодо прогресу кримінальних проваджень СБУ і ДБР, особливо ДБР. Це стосується можливих зливів інформації, ДБР було запрошено”, – повідомила нардепка.
Також очільниця ТСК повідомляла, що спецслужби Росії могли простежити частину заходів спецслужб та розвідки України щодо приватної військової компанії “Вагнер”, а також ініціювати власну операцію.
Раніше Безугла заявляла, що найманці довгий час не видавали себе. Коли це почало відбуватися, передбачувано, у справу втрутилися вже російські спецслужби.
Сьогодні нардеп від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький заявив, що на колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурбу здійснюється тиск з боку влади.
Як відомо, Тимчасова слідча комісія парламенту, що розглядає спецоперацію щодо “вагнерівців”, відмовилася викликати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. Ще в червні “Європейська Солідарність” вимагала цього.
- Нагадаємо, 10 вересня ТСК мала оприлюднити частину висновків щодо справи “вагнерівців”. О 15:30 розпочалося закрите засідання ТСК. На брифінгу, який відбувся посеред засідання, Безугла оголосила деякі вже наявні висновки ТСК. Основні тези, озвучені головою ТСК — в матеріалі “Україна не планувала примусову посадку літака з “вагнерівцями”, але намагалася витягти їх з Росії — ТСК”.
- Печерський райсуд Києва зобов’язав Офіс генерального прокурора відкрити провадження щодо бездіяльності Державного бюро розслідувань у справі стосовно “вагнергейту”.
- Про те, що раніше було відомо про спецоперацію з “вагнерівцями” — за посиланням.