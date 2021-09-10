У тимчасовій слідчій комісії парламенту, що вивчає спецоперацію стосовно “вагнерівців”, заявили, що інші країни не були причетні до проведення заходу з затримання найманців.

Про це йшлося на брифінгу голови ТСК, депутатки фракції “Слуги народу” Мар’яни Безуглої.

Як сповіщалося, сьогодні, 10 вересня, ТСК має оприлюднити частину висновків щодо справи “вагнерівців”. О 15:30 розпочалося закрите засідання ТСК.

На брифінгу, який відбувся посеред засідання, голова ТСК оголосила деякі вже наявні висновки комісії. Зокрема, щодо ролі інших країн.

8 вересня американський телеканал CNN випустив масштабне розслідування про зрив спецоперації. Троє колишніх високопоставлених чиновників української військової розвідки розповіли американському телеканалу CNN, що операція під керівництвом України “мала американські гроші, технічну допомогу та рекомендації ЦРУ про те, як залучити російських найманців”.

Голова ТСК зокрема заявила, що спеціальний захід ініціювала Україна. Крім того, Україна не взаємодіяла з іншими країнами для реалізації спецзаходу із затримання найманців.

“Чи була це спільна спецоперація якась з нашими партнерами, спецслужбами інших країн? Ні. Це була суто українська… Це не була спецоперація, був спеціальний захід, суто український”, — наголосила Безугла.

І розслідування CNN, і дані ТСК суперечать заявам президента Володимира Зеленського, що були озвучені раніше. Президент вперше визнав, що така спецоперація була, в червні поточного року в інтерв’ю програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на “1+1”. Президент тоді заявив, що спецоперацію щодо затримання “вагнерівців” готували інші країни.