Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прокоментував падіння російської ракети на території Польщі, унаслідок чого загинуло двоє осіб. За його словами, цього інциденту ніколи б не сталось, якби Росія не розпочала повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на виступ Сунака на саміті лідерів G20.

Ріші Сунак заявив, що провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою, під час якої висловив йому підтримку у зв’язку з падінням російської ракети на території Республіки Польща.

“Ми всі повинні чітко розуміти: нічого цього не сталося б, якби не російське вторгнення в Україну. Це жорстока і безжальна реальність путінської війни. Поки вона триває, вона загрожує нашій безпеці та безпеці наших союзників. Поки вона йде, вона руйнуватиме світову економіку”, – сказав глава британського уряду.

Він наголосив, що у всіх цих проблемах винна одна людина – президент Росії Володимир Путін.

“Постійну загрозу нашій безпеці та глобальну економічну кризу спричинили дії однієї людини, яка не забажала бути на цьому саміті – Володимира Путіна”, – зауважив Сунак.

ДОВІДКА: 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.