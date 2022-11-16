Про це повідомляє The Guardian з посиланням на виступ Сунака на саміті лідерів G20.
Ріші Сунак заявив, що провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою, під час якої висловив йому підтримку у зв’язку з падінням російської ракети на території Республіки Польща.
“Ми всі повинні чітко розуміти: нічого цього не сталося б, якби не російське вторгнення в Україну. Це жорстока і безжальна реальність путінської війни. Поки вона триває, вона загрожує нашій безпеці та безпеці наших союзників. Поки вона йде, вона руйнуватиме світову економіку”, – сказав глава британського уряду.
Він наголосив, що у всіх цих проблемах винна одна людина – президент Росії Володимир Путін.
“Постійну загрозу нашій безпеці та глобальну економічну кризу спричинили дії однієї людини, яка не забажала бути на цьому саміті – Володимира Путіна”, – зауважив Сунак.
ДОВІДКА: 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.
Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що ракета, яка впала на території Польщі, не була випущена Росією.
- Президент США Джо Байден зреагував на влучання російських ракет у польському селі Пшеводув, яке сталось у той час, коли РФ завдавала масованого ракетного удару по Україні. Американський лідер пообіцяв підтримати ініційоване Польщею розслідування інциденту, однак наголосив, що вважає “малоймовірним” той факт, що ракети, які впали у Польщі, були запущені з Росії.
- Міністри оборони країн НАТО висловили свою позицію щодо влучання російських ракет на польську територію.