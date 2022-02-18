Вісім років тому, 18 лютого 2014 року, у центрі Києва на тлі загострення Революції Гідності сталися перші криваві сутички між силовиками, так званими “тітушками” та учасниками Євромайдану.

#Букви згадують хронологію подій того дня.

На ранок 18 лютого 2014 року було заплановано “Мирний наступ” – десятитисячну ходу протестувальників з Майдану Незалежності до Верховної Ради України (ВРУ). Саме там мала відбутися чергова сесія, на якій мало розглядалося питання щодо обмежень повноважень Президента України шляхом повернення до Конституції України 2004 року. Учасники демонстрації також вимагали від влади рішень для виходу з кризи.

Близько 8:30 ранку учасники демонстрації сформувалися колоною на Майдані Незалежності та о 8:50 рушили в урядовий квартал. Пройшли по вулиці Інститутській. На розі вулиць Грушевського та Кріпосного валу на них чекали кордони правоохоронців, перегороджена спецавтомобілями дорога, світлошумові гранати та помпові рушниці.

О 9:30 почалися перші сутички із застосуванням гумових палиць з боку працівників силових структур. Активісти закидали правоохоронців бруківкою та петардами. Протистояння відбувалися також у Маріїнському парку. Там здебільшого зосереджувалися “тітушки”. Вони мали близько 500 автоматів Калашникова з набоями, світлошумові гранати, гумові кийки та інші спецзасоби.

Об 10:15 на розі вулиць Інститутська та Шовковична відбулося зіткнення мітингарів зі спецпризначенцями, які заблокували підхід до Верховної Ради. Силовики застосували сльозогінний газ, гумові кулі та світлошумові гранати. Протестувальники – каміння, петарди та пляшки з горючою сумішшю.

О 10:50 мітингарі підпалили дві вантажівки, що блокували проїжджу частину. Загострилися сутички у Маріїнському парку.

Об 11 годині в урядовому кварталі активісти почали штурм офісу “Партії регіонів”. Будівлю закидали камінням та пляшками з горючою сумішшю, внаслідок чого спалахнула пожежа.

11:20 – спецпризначенці почали стріляти по протестувальниках з даху будинку по вулиці Шовковичній. У натовп полетіли світлошумові гранати.

О 12:00 народний депутат Віталій Кличко звернувся до Президента України Віктора Януковича з проханням терміново оголосити дострокові парламентські та президентські вибори. Також він оголосив вимогу дати команду фракції “Партії регіонів” проголосувати за зміни до Конституції України щодо обмежень повноважень Президента України.

Об 12:30 активісти захопили Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України та облаштували там медпункт.

13:20 – працівники “Беркуту” з рушницями та гумовими палицями почали відтісняти євромайданівців по вулиці Інститутській у бік Майдану Незалежності. За ними йшли “тітушки” із залізними палицями. Євромайданівці оборонялися камінням та петардами. Вони зайнялися спорудженням барикад на перетині вулиць Інститутської та Банкової, а також у Маріїнському парку.

Об 14:00 у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що активісти застосували проти співробітників відомства вогнепальну зброю. П’ять військовослужбовців отримали вогнепальні поранення. Медслужба Євромайдану повідомила про десятки постраждалих, які отримали поранення середньої тяжкості від світлошумових гранат.

14:55 – Міністерство оборони України закликало активістів негайно звільнити Будинок офіцерів.

15:00 – з’явилася інформація про трьох загиблих та сотні поранених активістів.

О 16:00 працівники силових підрозділів почали наступ на Майдан Незалежності. Активістів відтіснили до Жовтневого палацу. Зачинили станції метро, щоб заблокувати доступ до центру Києва та підтримку Євромайдану громадянами.

О 18:00 розпочався штурм барикад із застосуванням БТР-ів. У хід пішли “коктейлі Молотова”, розібрана бруківка та запалення шин зі сторони протестувальників.

Після 20 години до активістів застосували водомет. Температура повітря у столиці тоді становила 2 градуси тепла. На Майдані Незалежності горіли намети. Спецпризначенці закликали жінок та неповнолітніх терміново покинути територію, де проходить “антитерористична операція”.

21:00 – Віталій Кличко закликав лідерів демократичних країн не бути байдужими та втрутитися у ситуацію, що виникла в Україні.

22:20 – голова Київської міської державної адміністрації Володимир Макеєнко звернувся до роботодавців, які працюють у центральному районі міста з проханням зробити 19 лютого 2014 року вихідним днем.

23:00 – лідери опозиційних сил Арсеній Яценюк та Віталій Кличко пішли на переговори до Віктора Януковича. До них також долучився лідер націоналістичної політичної партії Олег Тягнибок.

О 23:30 центральна частина міста залишилася без електроенергії.

23:40 – Володимир Макеєнко повідомив про створення міського оперативного штабу із забезпечення життєдіяльності міста, який діятиме до врегулювання конфлікту.

Близько опівночі відбувся підпал Будинку профспілок. Неподалік Михайлівської площі “тітушки” стріляли у перехожих з вогнепальної зброї. У результаті – 8 осіб було поранено, 1 людино вбито. На Майдані Незалежності відбулася чергова атака спецпризначенців.

Опозиційні фракції з самого ранку 18 лютого 2014 року блокували сесійне засідання ВРУ. Вони вимагали розгляд акту поновлення Конституції України 2004 року. До кінця дня засідання так і не розпочалося.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я під час протистояння 18 лютого 2014 року загинуло 11 цивільних осіб, 7 правоохоронців. За медичною допомогою звернулося 221 громадянин та 298 силовиків. Медична служба Євромайдану повідомила про 20 загиблих і 500 поранених. Правоохоронці затримали понад 50 учасників протесту.

Результатом подій стало відсторонення від виконання обов’язків тодішнього Президента України Віктора Януковича та його втеча з країни.