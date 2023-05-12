Про це інформує пресслужба “Укренерго”.
Крім того, традиційні літні ремонти на електростанціях будуть більш масштабними: через російські атаки пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції. Тому Україна матиме менше доступної потужності, ніж зазвичай. У компанії зазначили, що необхідно буде використовувати всі можливі резерви, щоб стабільно пройти літній період.
В “Укренерго” пояснили, що у Європі, яка теж потерпає від енергетичної кризи, одним із таких резервів стало розумне споживання. На початку 2022 року 41% газу до Європи постачала Росія.
До літа 2022 року ціна газу на європейських ринках у порівнянні з докризовим 2020 роком зросла у 3 – 4 рази, а ціна на електроенергію – удвічі. У відповідь країни Євросоюзу прийняли плани скорочення споживання енергоресурсів, які діють і зараз.
Так, у Франції урядовий “план розсудливості” передбачає зменшення споживання електроенергії на 10% до 2024 року. Для цього опалення офісів зменшили до 19 градусів, температуру у спортзалах знизили на 2 градуси, у басейнах – на 1 градус, а також обмежили освітлення туристичних пам’яток та вітрин.
Своєю чергою, уряд Іспанії заборонив не лише нагрівати приміщення вище 19 градусів, а й охолоджувати нижче 27 градусів – і в будь-яку пору залишати відкритими двері й вікна там, де працює кондиціонер.
Французи підтримали “план розсудливості”, завдяки чому в опалювальний сезон вдалося заощадити 9% від звичного обсягу споживання. Енергосистемі цього вистачило для втримання балансу та стабільного енергопостачання, хоча взимку країна 5 разів знаходилася на межі дефіциту.
Натомість Іспанія заощадила за рік 3,2% від обсягу споживання. В цілому Євросоюз за опалювальний сезон зекономив 17,7% від обсягу споживання. Після закінчення зими європейські сховища газу були заповнені на понад 55% – це найбільший рівень за десятиріччя. При цьому частка російського газу на ринку впала до 9%.
“Розумне споживання – це резерв, який доступний і нам. Для цього достатньо збільшити температуру кондиціонера влітку; зачиняти двері й вікна у приміщеннях, де він працює; не залишати у розетці прилади, якими ви не користуєтесь. І за можливості – обирати енергоефективну техніку”, – зазначили в “Укренерго”.
- Під час опалювального сезону 2022-2023 років російські загарбники здійснили понад 1200 атак ракетами та дронами по ключових енергетичних об’єктах України.
- Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький під час виступу на дискусії “Захист критичної інфраструктури при перебудові енергетики” заявив, що Україна вже готується до наступної зими за трьома напрямками, кожен із яких є критично важливим для енергетики.
- Станом на 12 травня енергосистема України працює стабільно, електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів.