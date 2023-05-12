Цьогоріч влітку – вперше за багато років – Запорізька атомна електростанція буде недоступною українській енергосистемі через тимчасову окупацію.

Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

Крім того, традиційні літні ремонти на електростанціях будуть більш масштабними: через російські атаки пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції. Тому Україна матиме менше доступної потужності, ніж зазвичай. У компанії зазначили, що необхідно буде використовувати всі можливі резерви, щоб стабільно пройти літній період.

В “Укренерго” пояснили, що у Європі, яка теж потерпає від енергетичної кризи, одним із таких резервів стало розумне споживання. На початку 2022 року 41% газу до Європи постачала Росія.

До літа 2022 року ціна газу на європейських ринках у порівнянні з докризовим 2020 роком зросла у 3 – 4 рази, а ціна на електроенергію – удвічі. У відповідь країни Євросоюзу прийняли плани скорочення споживання енергоресурсів, які діють і зараз.

Так, у Франції урядовий “план розсудливості” передбачає зменшення споживання електроенергії на 10% до 2024 року. Для цього опалення офісів зменшили до 19 градусів, температуру у спортзалах знизили на 2 градуси, у басейнах – на 1 градус, а також обмежили освітлення туристичних пам’яток та вітрин.

Своєю чергою, уряд Іспанії заборонив не лише нагрівати приміщення вище 19 градусів, а й охолоджувати нижче 27 градусів – і в будь-яку пору залишати відкритими двері й вікна там, де працює кондиціонер.

Французи підтримали “план розсудливості”, завдяки чому в опалювальний сезон вдалося заощадити 9% від звичного обсягу споживання. Енергосистемі цього вистачило для втримання балансу та стабільного енергопостачання, хоча взимку країна 5 разів знаходилася на межі дефіциту.

Натомість Іспанія заощадила за рік 3,2% від обсягу споживання. В цілому Євросоюз за опалювальний сезон зекономив 17,7% від обсягу споживання. Після закінчення зими європейські сховища газу були заповнені на понад 55% – це найбільший рівень за десятиріччя. При цьому частка російського газу на ринку впала до 9%.

“Розумне споживання – це резерв, який доступний і нам. Для цього достатньо збільшити температуру кондиціонера влітку; зачиняти двері й вікна у приміщеннях, де він працює; не залишати у розетці прилади, якими ви не користуєтесь. І за можливості – обирати енергоефективну техніку”, – зазначили в “Укренерго”.