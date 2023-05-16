Збройні Сили Королівства Норвегії Forsvaret планують навчити близько 3200 українських військових протягом 2023 року як на території Норвегії, так і за кордоном.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

У Генштабі також нагадали, що з кінця квітня інструктори Норвезької національної гвардії розпочали чотиритижневе інтенсивне навчання для понад 100 військовослужбовців Збройних сил України. Їх навчатимуть військовій медицині, вогневій підготовці та командному лідерству.

Повідомляється, що це перший з кількох курсів навчання для українців у Норвегії.

Також додається, що міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам разом із виконувачем обов’язків начальника МВС Мортенем Еггенем відвідали тренування українських військовослужбовців на одному із полігонів.

“Ми підтримували Україну як матеріально, так і навчанням, і будемо підтримувати, скільки буде потрібно”, – наголосив норвезький міністр оборони.

Учасники візиту побачили як українські військовослужбовці відпрацьовують бойові дії в окопі та надання першої медичної допомоги на полі бою під керівництвом норвезьких інструкторів національної гвардії Heimevernet.

Додамо, Норвегія виділить Україні 378 мільйонів євро фінансової допомоги, зокрема 235 млн євро передбачено на гуманітарні потреби, а ще 143 млн розраховані на підтримку управління бюджетною сферою.

Варто зазначити, 15 травня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країна відкрита для підготовки українських пілотів-винищувачів.

Зауважимо, Велика Британія влітку розпочне навчання українських пілотів, а вже зараз обговорює з іншими країнами можливість передачі Україні винищувачів F-16.

Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак ще у лютому заявив, що Велика Британія готує нову програму навчання українських пілотів. Ця ініціатива покликана підтримати зусилля України у процесі створення нових українських Військово-повітряних сил, оснащених винищувачами F-16, що відповідають стандартам НАТО.

Наголошено, що розробка плану навчань здійснюється у межах співпраці Великої Британії з іншими країнами щодо надання Україні винищувачів F-16, які держава вважає найкращими для того, щоб дати відсіч ворогу.

Раніше зазначалося, що Захід має постачити Україні багатоцільові винищувачі F-16, інакше РФ може отримати контроль над українським повітряним простором, адже росіяни мають в п’ять разів більше літаків, ніж українці.