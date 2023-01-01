Джеффрі Найс працював у Міжнародному кримінальному трибуналі для колишньої Югославії між 1998 і 2006 роками. Він вів справу проти колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича, якого судили в Гаазі у 2002 році за воєнні злочини, скоєні в Хорватії, Боснії та Косово.

Мілошевич, якого колись називали “м’ясником Балкан”, помер у в’язниці до завершення процесу.