Цитує юриста BBC.
Сер Джеффрі Найс переконаний, що Путін несе повну відповідальність за напади на об’єкти цивільної інфраструктури в Україні.
Британський юрист висловив подив від того, що прокурори та політики досі обережні у висловах і бояться називати речі своїми іменами. Сер Джеффрі назвав дії Москви в Україні “злочинами проти людяності”. Закони війни забороняють напади на цивільних осіб або інфраструктуру, життєво важливу для їхнього виживання, і викладені в міжнародних договорах, таких як Женевські конвенції.
Генпрокуратура Києва заявила про 62 тисячі воєнних злочинів, скоєних Російською Федерацією.
Джеффрі Найс працював у Міжнародному кримінальному трибуналі для колишньої Югославії між 1998 і 2006 роками. Він вів справу проти колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича, якого судили в Гаазі у 2002 році за воєнні злочини, скоєні в Хорватії, Боснії та Косово.
Мілошевич, якого колись називали “м’ясником Балкан”, помер у в’язниці до завершення процесу.
Коментуючи війну в Україні, сер Джефрі сказав, що справа проти Путіна “не може бути очевиднішою”, і “немає сумнівів”, що ланцюг командування веде до очільника Кремля. Це означає, що головним завданням є судити самого російського лідера, а не рядових солдатів.
Він додав, що будь-який суд над російським диктатором “може відбутися завтра вранці, як на мене”, а сам процес обов’язково має проходити українською мовою. При тому, абсолютно немає потреби у присутності самого Путіна.
Джеффрі Найс висловив припущення чому російський лідер досі не зіткнувся з жорсткішими діями — на його думку, звільнення від судового переслідування може входити до “пакета” в межах мирної угоди. Але, на його думку, будь-яка ідея мирного врегулювання, яке завадить суду над Путіним, є “жахливою перспективою”, яка означатиме “повну відмову в правосудді для народу України”.
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