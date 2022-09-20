Протягом 2022 року ціни на харчові продукти, зокрема хліб значно зросли в країнах Європи на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Євростату.

Зазначається, що овочі та м’ясо стали дорожчими. Ціни на кулінарні олії та жири зросли особливо різко, але й основні харчові продукти, такі як хліб, також стали дорогими.

В Євростаті наголосили, що у серпні 2022 року ціна на хліб у ЄС була в середньому на 18% вищою, ніж у серпні 2021 року: “Це величезне зростання порівняно із серпнем 2021 року, коли ціна на хліб була в середньому на 3% вищою, ніж у серпні 2020 року”, – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважили, що Україна та РФ були великими експортерами зерна, пшениці, кукурудзи, насіння олійних культур та добрив.

Водночас деякі країни ЄС переживають більш значне зростання цін на продовольство, ніж інші. Найвищі показники зміни цін на хліб відзначили в Угорщині, Литві, Естонії та Словаччині.