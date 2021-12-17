З України на початку 2021 року та протягом десяти місяців виїхали та ще не повернулися 660 тисяч 302 українці. Такий показник є рекордним за останні 11 років.

Про це свідчать дані сервісу Opendatabot.

Так, у першій половині 2010-х з України щороку виїжджали близько 500 тис. осіб. Та вже після 2014-го щорічна кількість тих, хто повернувся, помітно зменшилася, але все ж налічувала сотні тисяч.

Водночас єдиний рік із позитивним сальдо – коронавірусний 2020 рік, коли українців, які повернулися додому, було на 80 тис. більше, ніж тих, хто виїхав за межі країни.

Загалом з 2011 по 2020 роки до країни не повернулися 2,6 млн громадян України.

“Зважаючи на показники 2021 року можна очікувати, що якщо у листопаді-грудні не буде масового повернення українців додому, то сукупне негативне сальдо за 11 років становитиме понад 3.3 млн осіб”, – йдеться у повідомленні.