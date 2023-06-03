Цього тижня на лікування до країн Європейського Союзу евакуювали 17 українців, які постраждалих внаслідок повномасштабної війни Росії проти України, також серед них є онкопацієнти.

Джерело: МОЗ України.

Відтак, цього тижня вдалося евакуювати 17 цивільних та військових з Харківщини, Київщини, Одещини, Дніпропетровщини, Миколаївщини та Полтавщини. Це пацієнти з мінно-вибуховими пораненнями та онкопацієнти. Їх прийняли на лікування медзаклади Данії, Німеччини та Нідерландів.

У відомстві зазначили, що такі доправлення тривають вже понад рік та здійснюються практично щодня. Адже постійні бойові дії, обстріли та пошкодження інфраструктури суттєво ускладнюють надання медичної допомоги на сході та прифронтових територіях України.

Евакуюють як дорослих, так і дітей, які потребують спеціалізованої та невідкладної медичної допомоги. За потреби пацієнтів супроводжують родичі або близькі.

Загалом від початку війни Міністерство охорони здоровʼя України разом із міжнародними партнерами вже евакуювали понад 3700 українців.

Спочатку міжнародні партнери у взаємодії зі службою екстреної медичної допомоги МОЗ України забезпечують транспортування пацієнтів від лікарні у прифронтовій території через Львівський медичний хаб до аеродрому в Польщі. А далі повітряні госпіталі чи спеціальний авіатранспорт транспортують українців в країни Європи для спеціалізованого лікування та подальшої реабілітації.