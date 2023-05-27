Цього тижня на лікування до країн Європейського Союзу евакуювали 27 українців, які постраждалих внаслідок повномасштабної війни Росії проти України, також серед них є цивільні особи з онкологічними захворюваннями.

Джерело: МОЗ України.

Пацієнти були направлені до клінік Франції, Німеччини, Литви, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії та Австрії. У групі є військові з мінно-вибуховими пораненнями та опіковими травмами, а також цивільні особи з онкологічними захворюваннями.

Крім того, у групі є пацієнти з Донеччини та прифронтових територій та працівник української залізниці, який потрапив під обстріл у 2022 році. Нині їм буде надане спеціалізоване лікування та подальша реабілітація.

Загалом від початку війни МОЗ разом із міжнародними партнерами вже евакуювали понад 3700 українців.

Евакуація проходить через систему екстреного реагування Євросоюзу, коли в одній із країн ЄС для лікування і реабілітації українців оперативно шукають профільну спеціалізовану клініку.

Так звані “медичні конвої” — приклад одного з ефективних напрямів порятунку пацієнтів, коли Міністерство подає запит на евакуацію та отримує пропозиції від різних країн-членів Європейського Союзу та Європейської економічної зони. Далі МОЗ контактує з клінікою та узгоджує етапи і маршрути безпечного медичного транспортування.

Зараз працюють кілька маршрутів, за якими постраждалі громадяни можуть бути переведені на лікування за кордон, зокрема:

Через обласний департамент охорони здоров’я, який має визначену особу, відповідальну за направлення на лікування за кордоном на період дії воєнного стану. Також можна звернутися в обласну лікарню до лікаря відповідної спеціальності на консультацію та запитати під час неї про можливість лікування за кордоном.

Шляхом подання особистої заявки через сайт МОЗ. Самостійно подати попередню заявку на Програму медичної евакуації важкохворі українці або ж ті, хто отримав травми внаслідок війни, можуть у розділі “Громадянам”.

Крім того, подання на евакуацію за кордон поранених військовослужбовців здійснюється через командування Медичних сил України.