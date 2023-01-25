Цього тижня очікується перше засідання Секретаріату координаційної платформи донорів для підтримки України, або так званий фінансовий "Рамштайн".

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції в Telegram.

Зазначено, що у форматі фінансового “Рамштайну” співпрацюватимуть країни ЄС і G7, МВФ, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Організація економічного співробітництва та розвитку й інші міжнародні фінансові інституції.

“Такий формат співпраці має забезпечити, зокрема, повноцінне фінансування всіх критичних видатків. Особливо тих, що стосуються проєктів відновлення. Також йдеться про успішне проходження опалювального сезону і збереження цілісності нашої енергосистеми”, – зазначає пресслужба.

Наголошено, що виконання цих головних завдань, які стоять перед урядом, сприятиме додатковій стійкості держави.

Довідка: фінансовий “Рамштайн” – це мультидонорська координаційна платформа, створена державами “Великої сімки”. Проєкт допомоги діятиме в трьох основних напрямах: стала короткострокова й довгострокова підтримка України, міжнародне фінансування, координація реформ і розвитку приватного сектору.