Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.
За підсумками всіх офіційних зведень з фронту цього тижня, можна коротко фіналізувати, що російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив української оборони та оточення Бахмута.
Також ворог розгорнув потужні наступальні дії на Лиманському напрямку: “Але завдяки стійкості наших воїнів успіху не досягли”, додала Маляр.
У Генштабі станом на вечір 4 лютого заявили, що противник проводить перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
- За добу російські армійці обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено та зруйновано 40 житлових будинків.
- Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 346 осіб, ще 2 983 особи отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.