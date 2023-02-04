У Міноборони України заявили, що протягом цього тижня вороже військо кинуло всі сили на прорив української оборони та оточення Бахмута.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

За підсумками всіх офіційних зведень з фронту цього тижня, можна коротко фіналізувати, що російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив української оборони та оточення Бахмута.

Також ворог розгорнув потужні наступальні дії на Лиманському напрямку: “Але завдяки стійкості наших воїнів успіху не досягли”, додала Маляр.

У Генштабі станом на вечір 4 лютого заявили, що противник проводить перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.