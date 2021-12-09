Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє американський телеканал CNN.
Допомога міститиме стрілецьку зброю та боєприпаси.
Президент США Джо Байден схвалив пакет допомоги 1 вересня під час візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому.
Йшлося про летальну зброю, таку як протитанкові ракети Javelin, а також інше озброєння.
Пакет допомоги було розроблено для посилення оборони України, насамперед у світлі нарощування російських сил поблизу кордонів країни. США спостерігали за переміщеннями російських військ і техніки з дедалі більшою стурбованістю. Своєю чергою американські чиновники підтримували зв’язок з колегами з НАТО та Європи, щоб скоординувати відповідь, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить вдертися в Україну.
За словами Кірбі, цього року США надали Україні оборонної допомоги на 450 мільйонів доларів, включно з траншем цього тижня.
З 2014 року, коли Росія вдерлася та окупувала Кримський півострів, США надали Україні понад 2,5 мільярда доларів.
- 8 грудні сповіщалось, що Сполучені Штати Америки розширили до 300 млн доларів допомогу Збройним Силам України на 2022 рік.
- На початку грудня стало відомо, що у межах новоствореного Європейського фонду забезпечення миру Європейський союз надасть Україні 31 мільйон євро на зміцнення обороноздатності.
- У листопаді Україна звернулася до Сенату США з проханням долучити санкції проти російського газопроводу “Північний потік – 2” до тексту оборонного бюджету на 2022 рік (NDAA).