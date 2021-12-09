Передбачений транш оборонної допомоги США на 60 мільйонів доларів надійде в Україну ще цього тижня.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє американський телеканал CNN.

Допомога міститиме стрілецьку зброю та боєприпаси.

Президент США Джо Байден схвалив пакет допомоги 1 вересня під час візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому.

Йшлося про летальну зброю, таку як протитанкові ракети Javelin, а також інше озброєння.

Пакет допомоги було розроблено для посилення оборони України, насамперед у світлі нарощування російських сил поблизу кордонів країни. США спостерігали за переміщеннями російських військ і техніки з дедалі більшою стурбованістю. Своєю чергою американські чиновники підтримували зв’язок з колегами з НАТО та Європи, щоб скоординувати відповідь, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить вдертися в Україну.

За словами Кірбі, цього року США надали Україні оборонної допомоги на 450 мільйонів доларів, включно з траншем цього тижня.

З 2014 року, коли Росія вдерлася та окупувала Кримський півострів, США надали Україні понад 2,5 мільярда доларів.