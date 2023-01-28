Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції у Telegram.
“Школярі, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території, зможуть вступити до них дистанційно без складання національного мультипредметного тесту”, — йдеться у повідомленні.
Після зарахування до ВНЗ абітурієнт впродовж 3 місяців після початку навчання буде повинен укласти договір про здобуття освіти.
Крім того, зазначається, що всі пільги й пільгові категорії, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій, під час цьогорічної вступної кампанії будуть збережені.
Нагадаємо, що раніше у Міністерстві освіти і науки України розповіли, як відбуватиметься національний мультипредметний тест (НМТ) у 2023 році.
- Міністерство освіти і науки заявило про те, що учасники бойових дій та їхні діти мають право на отримання пільг на навчання. Тому на сайті МОН оприлюднили список документів, необхідних для їх отримання.
- Народний депутат України від фракції “Європейська Солідарність” Володимир В’ятрович розкритикував зміни у правилах щодо вступу абітурієнтів до закладів вищої освіти через вилучення історії України зі списку обов’язкових предметів для складання тестів.
- Українські громадські організації закликають Міністерство освіти і науки України повернути історію України у перелік обов’язкових предметів національного мультипредметного тесту.