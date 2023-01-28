У 2023 році школярі з тимчасово окупованих територій зможуть вступити до українських вишів дистанційно.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції у Telegram.

“Школярі, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території, зможуть вступити до них дистанційно без складання національного мультипредметного тесту”, — йдеться у повідомленні.

Після зарахування до ВНЗ абітурієнт впродовж 3 місяців після початку навчання буде повинен укласти договір про здобуття освіти.

Крім того, зазначається, що всі пільги й пільгові категорії, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій, під час цьогорічної вступної кампанії будуть збережені.

Нагадаємо, що раніше у Міністерстві освіти і науки України розповіли, як відбуватиметься національний мультипредметний тест (НМТ) у 2023 році.