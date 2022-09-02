Першого вересня цього року до школи у Польщі пішло 185 тисяч дітей з України.

Про це заявив міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек в ефірі RMF FM.

У Польщі проживає близько 700-800 тисяч дітей з України шкільного віку. Переважна більшість з них почала навчання у початкових школах, понад 40 тисяч – у дитячих садках і кілька тисяч – у гімназіях, технікумах і ремісничих школах.

За словами міністра освіти Польщі, 1 вересня 185 тисяч українських дітей пішли навчатися до польських шкіл. Також він додав, що це на 7 тисяч менше, аніж 24 червня, коли закінчився 2021/2022 навчальний рік.

Крім того, Пшемислав Чарнек зазначив, що велика кількість українських учнів, які перебувають у Польщі, навчаються дистанційно.

“Дистанційне навчання в Україні триватиме, і більшість цих дітей, безумовно, будуть на дистанційному навчанні в Україні”, – сказав очільник міносвіти Польщі.

Також він зауважив, що органи місцевого самоврядування отримали 900 мільйонів злотих на підтримку українських дітей у польських школах до червня.

Нагадаємо, що у травні 2022 року серед держав-членів ЄС Польща надала найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям, які вимушено покинули Україну через повномасштабне вторгнення російських військ. За Польщею слідують Румунія та Болгарія.