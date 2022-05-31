Дитячі табори цього року запрацюють у тих регіонах України, де немає загрози безпосередніх бойових дій та вторгнення російських окупантів.

Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю українським телеканалам.

“Після важкої весни ми повинні дати дітям літо й можливість відпочити та оздоровитися. Щоб визначити, де саме та які табори працюватимуть, зараз створено цілий штаб”, – заявила Олена Зеленська.

Наразі тривають перемовини щодо організації дитячих таборів для українських дітей, які були вимушені рятуватися від війни за кордоном. Також Олена Зеленська зазначила, що веде перемовини з першими леді інших країн щодо того, щоб влаштувати такі табори в різних країнах.

Перша леді України розповіла й про інші проєкти допомоги українцям: створення Національної програми психічного здоров’я і психосоціальної підтримки та питання протезування і реабілітації тих, хто постраждав унаслідок вторгнення РФ в Україну.

“Усе це – наш великий фронт боротьби за добробут українських громадян. І на ньому ми теж переможемо”, – додала Олена Зеленська.