Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю українським телеканалам.
“Після важкої весни ми повинні дати дітям літо й можливість відпочити та оздоровитися. Щоб визначити, де саме та які табори працюватимуть, зараз створено цілий штаб”, – заявила Олена Зеленська.
Наразі тривають перемовини щодо організації дитячих таборів для українських дітей, які були вимушені рятуватися від війни за кордоном. Також Олена Зеленська зазначила, що веде перемовини з першими леді інших країн щодо того, щоб влаштувати такі табори в різних країнах.
Перша леді України розповіла й про інші проєкти допомоги українцям: створення Національної програми психічного здоров’я і психосоціальної підтримки та питання протезування і реабілітації тих, хто постраждав унаслідок вторгнення РФ в Україну.
“Усе це – наш великий фронт боротьби за добробут українських громадян. І на ньому ми теж переможемо”, – додала Олена Зеленська.
- Нагадаємо, що перша леді України Олена Зеленська заявила, що українці потребують психологічної реабілітації після того, що пережили в окупації та на фронті.
- Перша леді України дала інтерв’ю головній редакторці іспанського ELLE Бенедетті Полетті розповівши про повномасштабне вторгнення РФ в Україну та як воно вплинуло на життя українців.
- Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська дали інтерв’ю українським журналістам на честь третьої річниці інаугурації.