Джерело: PAP
Глава Міноборони Латвії зауважила, що спочатку погодили тренування 2000 військових, проте, у зв’язку з тим, що отримали більше запитів на підтримку з боку України, уряд країни знайшов рішення, як збільшити цю кількість до 3000. Одначе, наголосила міністерка, Латвія хоче збільшити і цю кількість військовослужбовців, котрі зможуть пройти навчання.
Серед українських військових, які приїжджають до Латвії, є ті, хто вже має певний бойовий досвід на фронті і проходить спеціалізовану підготовку, але є й непідготовлені цивільні, тому навчання є таким важливими, пояснила Мурнієце.
Також вона нагадала про нову програму співпраці, яка передбачає підготовку українських військовослужбовців у Латвії у співпраці з канадською стороною. Канада вже направила своїх інструкторів до цієї балтійської країни.
Нагадаємо, Латвія передала Збройним силам України вже 66 автомобілів, конфіскованих у водіїв, котрі кермували у нетверезому стані.
1 червня Сейм Латвії ухвалив заяву, в якій висловив підтримку Україні на майбутньому Вільнюському саміті НАТО і закликав ухвалити рішення про запрошення України до членства в Північноатлантичному альянсі.
Зауважимо, литовські інструктори вже підготували понад 1000 українських військових і підготують ще щонайменше 1000 до кінця 2023 року.
Раніше у Генштабі показали, як військові Збройних сил України у Великій Британії проходять комплексне навчання з ведення позиційних та протизасадних бойових дій в умовах лісу.
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