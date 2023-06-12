12 червня міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце заявила, що у 2023 році країна підготує 3 000 українських армійців, водночас ця цифра може збільшитися. Минулого року Латвія підготувала 1000 українських військовослужбовців.

Джерело: PAP

Глава Міноборони Латвії зауважила, що спочатку погодили тренування 2000 військових, проте, у зв’язку з тим, що отримали більше запитів на підтримку з боку України, уряд країни знайшов рішення, як збільшити цю кількість до 3000. Одначе, наголосила міністерка, Латвія хоче збільшити і цю кількість військовослужбовців, котрі зможуть пройти навчання.

Серед українських військових, які приїжджають до Латвії, є ті, хто вже має певний бойовий досвід на фронті і проходить спеціалізовану підготовку, але є й непідготовлені цивільні, тому навчання є таким важливими, пояснила Мурнієце.

Також вона нагадала про нову програму співпраці, яка передбачає підготовку українських військовослужбовців у Латвії у співпраці з канадською стороною. Канада вже направила своїх інструкторів до цієї балтійської країни.

Нагадаємо, Латвія передала Збройним силам України вже 66 автомобілів, конфіскованих у водіїв, котрі кермували у нетверезому стані.

1 червня Сейм Латвії ухвалив заяву, в якій висловив підтримку Україні на майбутньому Вільнюському саміті НАТО і закликав ухвалити рішення про запрошення України до членства в Північноатлантичному альянсі.

Зауважимо, литовські інструктори вже підготували понад 1000 українських військових і підготують ще щонайменше 1000 до кінця 2023 року.

Раніше у Генштабі показали, як військові Збройних сил України у Великій Британії проходять комплексне навчання з ведення позиційних та протизасадних бойових дій в умовах лісу.