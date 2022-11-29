Про це очільник держави розповів у зверненні, опублікованому на його Telegram-каналі.
Президент констатував, що нині ситуація на фронті є складною. Хоч окупанти зазнають “надзвичайно великих втрат”, вони все ще намагаються наступати на Донеччині, закріпитися на Луганщині, рухатися на Харківщині та півдні.
Проте, Зеленський наголосив, що ЗСУ не дають Росії реалізувати бажане, міцно тримаючи оборону:
“Вони говорили, що захоплять Донеччину – навесні, влітку, восени. Цього тижня починається вже зима. Вони поклали там свою регулярну армію, вони втрачають там щодня сотні мобілізованих і найманців, вони використовують там заградзагони”.
Володимир Зеленський додав, що ще цьогоріч Росія втратить убитими сто тисяч своїх військових і “лише Богу відомо скільки найманців”. Україна ж вистоїть, а світ робитиме усе, щоб кожен, хто винен у цій війні, отримав законне покарання.
“Слава всім, хто воює за свободу! Слава всім, хто працює заради нашої перемоги! Вічна памʼять усім, хто віддав своє життя за Україну!”, – завершив Зеленський.
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